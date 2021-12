Formula 1: Ο Λούις Χάμιλτον έγινε επίσημα Σερ

Ο Χάμιλτον χρίστηκε ιππότης στο Παλάτι του Ουίνδσορ από τον Πρίγκιπα Κάρολο.

Ο Σερ Λούις Χάμιλτον, μόλις τρεις ημέρες μετά το δραματικό Grand Prix στο Αμπου Ντάμπι, όπου έχασε τον τίτλο της Formula 1 στον τελευταίο γύρο από τον Μαξ Φερστάπεν, κέρδισε κέρδισε τον τίτλο του ιππότη για τις υπηρεσίες του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο 36χρονος οδηγός της Mercedes έλαβε την τιμή στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη 25/12 με τον Πρίγκιπα Κάρολο να πραγματοποιεί την επίσημη τελετή, αυτή δηλαδή που τον χτυπά με το σπαθί στον ώμο. Ο Χάμιλτον κέρδισε τον τίτλο του ιππότη στη λίστα με τις τιμές της Πρωτοχρονιάς το 2021, έχοντας προηγουμένως γίνει MBE (Most Excellent Order of the British Empire) το 2008 μετά την κατάκτηση του πρώτου του πρωταθλήματος.

Το όνομα του Χάμιλτον προστίθεται στη λίστα των ανθρώπων του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχουν λάβει αυτήν τον ύψιστο τίτλο που αποδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από τον Σερ Λούις είχαμε:

- Σερ Πάτρικ Χεντ. Ήταν για 27 χρόνια Τεχνικός Διευθυντής της Williams και έχει συνδέσει το όνομά του με τις σπουδαιότερες σελίδες στην ιστορία της. Έγινε ιππότης το 2015.



- Σερ Τζάκι Στιούαρτ. Κατέκτησε τρις φορές το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, τα έτη 1969, 1971 και 1973. Αργότερα ίδρυσε την ομώνυμη ομάδα της F1. Έγινε ιππότης το 2001.



- Σερ Στέρλινγκ Μος. Ένας από τους σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, που όμως δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα. Έτρεξε με τις Mercedes, Maserati, Vanwall, Cooper, Lotus και HWM. Έγινε ιππότης το 2000 και έφυγε από τη ζωή το 2020 σε ηλικία 90 ετών.



- Σερ Φρανκ Ουίλιαμς: Ο προσφάτως εκλιπών ιδρυτής της Williams ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και έξω από αυτόν. Η προσφορά του αναγνωρίστηκε το 1999 με τον τίτλο του ιππότη.



- Σερ Τζακ Μπράμπαμ. Ο Αυστραλός θρύλος είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει να κερδίσει πρωτάθλημα Formula 1 με το δικό του μονοθέσιο, τρέχοντας με την ομάδα που έφερε το όνομά του, την Brabham. Έγινε ιππότης to 1978 και έφυγε από τη ζωή το 2014.