Στάθης Κοκκορόγιαννης
F1 - Δοκιμές Μπαχρέιν: Τελική κατάταξη, χρόνοι και γύροι ανά ομάδα
Πώς διαμορφώθηκε η τελική κατάταξη του δεύτερου χειμερινού τεστ της Formula 1 στο Μπαχρέιν και πόσους γύρους κάλυψαν οι ομάδες και οδηγοί; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2026 έχουν περάσει πλέον στην ιστορία και το βλέμμα όλων στρέφεται στον εναρκτήριο αγώνα της Αυστραλίας το τριήμερο 6-8 Μαρτίου. Η προετοιμασία των ομάδων ολοκληρώθηκε, με τα εργοστάσια να έχουν δεδομένα 11 ημερών να αναλύσουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το πρώτο μέρος της χρονιάς.

Με τα δεδομένα να είναι πλέον διαθέσιμα μπορούμε να δούμε τα stint των ομάδων και να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με τη δυναμική τους.

Η τελική κατάταξη των δοκιμών του Μπαχρέιν

Ο ταχύτερος οδηγός στις χειμερινές δοκιμές ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος την τελευταία ώρα των δοκιμών έβαλε τη C4 γόμα ελαστικών και έγραψε το 1:31,992, χρόνος ο οποίος ήταν πολύ ταχύτερος απ’ ότι κατάφερε ο ανταγωνισμός.

 

Ταχύτερος γύρος ανά οδηγό

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΧρόνοςΗμέρα
1Σαρλ ΛεκλέρFerrari1:31.9923
2Κίμι ΑντονέλιMercedes1:32.8032
3Όσκαρ ΠιάστριMcLaren1:32.8613
4Λάντο ΝόριςMcLaren1:32.8713
5Μαξ ΦερστάπενRed Bull1:33.1093
6Τζορτζ ΡάσελMercedes1:33.1973
7Λιούις ΧάμιλτονFerrari1:33.4082
8Πιερ ΓκασλίAlpine1:33.4213
9Όλι ΜπέρμανHaas1:33.4873
10Γκάμπριελ ΜπορτολέτοAudi1:33.7553
11Φράνκο ΚολαπίντοAlpine1:33.8182
12Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi1:33.9872
13Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls1:34.1493
14Εστεμπάν ΟκόνHaas1:34.2012
15Ισάκ ΧατζάρRed Bull1:34.2601
16Κάρλος ΣάινθWilliams1:34.3423
17Λίαμ ΛόσονRacing Bulls1:34.5322
18Άλεξ ΆλμπονWilliams1:34.5552
19Βάλτερι ΜπόταςCadillac1:35.2903
20Σέρχιο ΠέρεζCadillac1:35.3692
21Λανς ΣτρολAston Martin1:35.9741
22Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin1:36.5361

Ταχύτερος γύρος ανά οδηγό (διαφορά από τον πρώτο)

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΔιαφορά
1Σαρλ ΛεκλέρFerrari1:31.992
2Κίμι ΑντονέλιMercedes+0.811s
3Όσκαρ ΠιάστριMcLaren+0.869s
4Λάντο ΝόριςMcLaren+0.879s
5Μαξ ΦερστάπενRed Bull+1.117s
6Τζορτζ ΡάσελMercedes+1.205s
7Λιούις ΧάμιλτονFerrari+1.416s
8Πιερ ΓκασλίAlpine+1.429s
9Όλι ΜπέρμανHaas+1.495s
10Γκάμπριελ ΜπορτολέτοAudi+1.763s
11Φράνκο ΚολαπίντοAlpine+1.826s
12Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi+1.995s
13Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls+2.157s
14Εστεμπάν ΟκόνHaas+2.209s
15Ισάκ ΧατζάρRed Bull+2.268s
16Κάρλος ΣάινθWilliams+2.350s
17Λίαμ ΛόσονRacing Bulls+2.540s
18Άλεξ ΆλμπονWilliams+2.563s
19Βάλτερι ΜπόταςCadillac+3.298s
20Σέρχιο ΠέρεζCadillac+3.377s
21Λανς ΣτρολAston Martin+3.982s
22Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin+4.544s

Ταχύτερος γύρος ανά ομάδα

ΘέσηΟμάδαΧρόνοςΔιαφορά
1Ferrari1:31.992-
2Mercedes1:32.803+0.811s
3McLaren1:32.861+0.869s
4Red Bull1:33.109+1.117s
5Alpine1:33.421+1.429s
6Haas1:33.487+1.495s
7Audi1:33.755+1.763s
8Racing Bulls1:34.149+2.157s
9Williams1:34.342+2.350s
10Cadillac1:35.290+3.298s
11Aston Martin1:35.974+3.982s

Σύνολο γύρων και χιλιομέτρων ανά ομάδα

ΘέσηΟμάδαΓύροιΧιλιόμετρα
1Mercedes4322337 χλμ
2Racing Bulls4072202 χλμ
3Haas4042186 χλμ
4McLaren3952137 χλμ
5Williams3681991 χλμ
6Alpine3591942 χλμ
7Audi3571932 χλμ
8Red Bull3291780 χλμ
9Ferrari3241753 χλμ
10Cadillac2661439 χλμ
11Aston Martin128692 χλμ

Σύνολο γύρων και χιλιομέτρων ανά οδηγό

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΓύροιΧιλιόμετρα
1Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls2401298 χλμ
2Τζορτζ ΡάσελMercedes2351271 χλμ
3Όσκαρ ΠιάστριMcLaren2221201 χλμ
4Εστεμπάν ΟκόνHaas2051109 χλμ
5Μαξ ΦερστάπενRed Bull2041104 χλμ
6Σαρλ ΛεκλέρFerrari2021093 χλμ
7Όλιβερ ΜπέρμανHaas1991076 χλμ
8Κίμι ΑντονέλιMercedes1971066 χλμ
9Κάρλος ΣάινθWilliams1961060 χλμ
10Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi1861006 χλμ
11Φράνκο ΚολαπίντοAlpine180974 χλμ
12Πιερ ΓκασλίAlpine179968 χλμ
13Λάντο ΝόριςMcLaren173936 χλμ
14Άλεξ ΆλμπονWilliams172930 χλμ
15Γκάμπριελ ΜπορτολέτοAudi171925 χλμ
16Λίαμ ΛόσονRacing Bulls167903 χλμ
17Σέρχιο ΠέρεζCadillac135730 χλμ
18Βάλτερι ΜπόταςCadillac131708 χλμ
19Ισάκ ΧατζάρRed Bull125676 χλμ
20Λιούις ΧάμιλτονFerrari122660 χλμ
21Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin96519 χλμ
22Λανς ΣτρολAston Martin32173 χλμ

Σύνολο χιλιομέτρων ανά κινητήρα

ΘέσηΚινητήραςΓύροιΧιλιόμετρα
1Mercedes15548410 km
2Ferrari9945379 km
3RBPT7363983 km
4Audi3571932 km
5Honda128692 km

Συνολικά χιλιόμετρα δοκιμών ανά ομάδα (11 μέρες)

ΘέσηΟμάδαΧιλιόμετρα
1Mercedes6193 χλμ
2Haas6095 χλμ
3Ferrari6090 χλμ
4McLaren5759 χλμ
5Racing Bulls5458 χλμ
6Alpine5289 χλμ
7Red Bull5048 χλμ
8Audi4966 χλμ
9Williams4275 χλμ
10Cadillac3935 χλμ
11Aston Martin2111 χλμ

Συνολικά χιλιόμετρα δοκιμών ανά κινητήρα (11 μέρες)

ΘέσηΚινητήραςΧιλιόμετρα
1Mercedes21,515 χλμ
2Ferrari16,121 χλμ
3RBPT10,506 χλμ
4Audi4966 χλμ
5Honda2111 χλμ

@Photo credits: Scuderia Ferrari Press media

