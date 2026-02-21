Πώς διαμορφώθηκε η τελική κατάταξη του δεύτερου χειμερινού τεστ της Formula 1 στο Μπαχρέιν και πόσους γύρους κάλυψαν οι ομάδες και οδηγοί; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2026 έχουν περάσει πλέον στην ιστορία και το βλέμμα όλων στρέφεται στον εναρκτήριο αγώνα της Αυστραλίας το τριήμερο 6-8 Μαρτίου. Η προετοιμασία των ομάδων ολοκληρώθηκε, με τα εργοστάσια να έχουν δεδομένα 11 ημερών να αναλύσουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το πρώτο μέρος της χρονιάς.

Με τα δεδομένα να είναι πλέον διαθέσιμα μπορούμε να δούμε τα stint των ομάδων και να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με τη δυναμική τους.

Η τελική κατάταξη των δοκιμών του Μπαχρέιν

Ο ταχύτερος οδηγός στις χειμερινές δοκιμές ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος την τελευταία ώρα των δοκιμών έβαλε τη C4 γόμα ελαστικών και έγραψε το 1:31,992, χρόνος ο οποίος ήταν πολύ ταχύτερος απ’ ότι κατάφερε ο ανταγωνισμός.

Ταχύτερος γύρος ανά οδηγό

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Ημέρα 1 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 1:31.992 3 2 Κίμι Αντονέλι Mercedes 1:32.803 2 3 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 1:32.861 3 4 Λάντο Νόρις McLaren 1:32.871 3 5 Μαξ Φερστάπεν Red Bull 1:33.109 3 6 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 1:33.197 3 7 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 1:33.408 2 8 Πιερ Γκασλί Alpine 1:33.421 3 9 Όλι Μπέρμαν Haas 1:33.487 3 10 Γκάμπριελ Μπορτολέτο Audi 1:33.755 3 11 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 1:33.818 2 12 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 1:33.987 2 13 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 1:34.149 3 14 Εστεμπάν Οκόν Haas 1:34.201 2 15 Ισάκ Χατζάρ Red Bull 1:34.260 1 16 Κάρλος Σάινθ Williams 1:34.342 3 17 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 1:34.532 2 18 Άλεξ Άλμπον Williams 1:34.555 2 19 Βάλτερι Μπότας Cadillac 1:35.290 3 20 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 1:35.369 2 21 Λανς Στρολ Aston Martin 1:35.974 1 22 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 1:36.536 1

Ταχύτερος γύρος ανά οδηγό (διαφορά από τον πρώτο)

Θέση Οδηγός Ομάδα Διαφορά 1 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 1:31.992 2 Κίμι Αντονέλι Mercedes +0.811s 3 Όσκαρ Πιάστρι McLaren +0.869s 4 Λάντο Νόρις McLaren +0.879s 5 Μαξ Φερστάπεν Red Bull +1.117s 6 Τζορτζ Ράσελ Mercedes +1.205s 7 Λιούις Χάμιλτον Ferrari +1.416s 8 Πιερ Γκασλί Alpine +1.429s 9 Όλι Μπέρμαν Haas +1.495s 10 Γκάμπριελ Μπορτολέτο Audi +1.763s 11 Φράνκο Κολαπίντο Alpine +1.826s 12 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi +1.995s 13 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls +2.157s 14 Εστεμπάν Οκόν Haas +2.209s 15 Ισάκ Χατζάρ Red Bull +2.268s 16 Κάρλος Σάινθ Williams +2.350s 17 Λίαμ Λόσον Racing Bulls +2.540s 18 Άλεξ Άλμπον Williams +2.563s 19 Βάλτερι Μπότας Cadillac +3.298s 20 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac +3.377s 21 Λανς Στρολ Aston Martin +3.982s 22 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin +4.544s

Ταχύτερος γύρος ανά ομάδα

Θέση Ομάδα Χρόνος Διαφορά 1 Ferrari 1:31.992 - 2 Mercedes 1:32.803 +0.811s 3 McLaren 1:32.861 +0.869s 4 Red Bull 1:33.109 +1.117s 5 Alpine 1:33.421 +1.429s 6 Haas 1:33.487 +1.495s 7 Audi 1:33.755 +1.763s 8 Racing Bulls 1:34.149 +2.157s 9 Williams 1:34.342 +2.350s 10 Cadillac 1:35.290 +3.298s 11 Aston Martin 1:35.974 +3.982s

Σύνολο γύρων και χιλιομέτρων ανά ομάδα

Θέση Ομάδα Γύροι Χιλιόμετρα 1 Mercedes 432 2337 χλμ 2 Racing Bulls 407 2202 χλμ 3 Haas 404 2186 χλμ 4 McLaren 395 2137 χλμ 5 Williams 368 1991 χλμ 6 Alpine 359 1942 χλμ 7 Audi 357 1932 χλμ 8 Red Bull 329 1780 χλμ 9 Ferrari 324 1753 χλμ 10 Cadillac 266 1439 χλμ 11 Aston Martin 128 692 χλμ

Σύνολο γύρων και χιλιομέτρων ανά οδηγό

Θέση Οδηγός Ομάδα Γύροι Χιλιόμετρα 1 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 240 1298 χλμ 2 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 235 1271 χλμ 3 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 222 1201 χλμ 4 Εστεμπάν Οκόν Haas 205 1109 χλμ 5 Μαξ Φερστάπεν Red Bull 204 1104 χλμ 6 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 202 1093 χλμ 7 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 199 1076 χλμ 8 Κίμι Αντονέλι Mercedes 197 1066 χλμ 9 Κάρλος Σάινθ Williams 196 1060 χλμ 10 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 186 1006 χλμ 11 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 180 974 χλμ 12 Πιερ Γκασλί Alpine 179 968 χλμ 13 Λάντο Νόρις McLaren 173 936 χλμ 14 Άλεξ Άλμπον Williams 172 930 χλμ 15 Γκάμπριελ Μπορτολέτο Audi 171 925 χλμ 16 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 167 903 χλμ 17 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 135 730 χλμ 18 Βάλτερι Μπότας Cadillac 131 708 χλμ 19 Ισάκ Χατζάρ Red Bull 125 676 χλμ 20 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 122 660 χλμ 21 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 96 519 χλμ 22 Λανς Στρολ Aston Martin 32 173 χλμ

Σύνολο χιλιομέτρων ανά κινητήρα

Θέση Κινητήρας Γύροι Χιλιόμετρα 1 Mercedes 1554 8410 km 2 Ferrari 994 5379 km 3 RBPT 736 3983 km 4 Audi 357 1932 km 5 Honda 128 692 km

Συνολικά χιλιόμετρα δοκιμών ανά ομάδα (11 μέρες)

Θέση Ομάδα Χιλιόμετρα 1 Mercedes 6193 χλμ 2 Haas 6095 χλμ 3 Ferrari 6090 χλμ 4 McLaren 5759 χλμ 5 Racing Bulls 5458 χλμ 6 Alpine 5289 χλμ 7 Red Bull 5048 χλμ 8 Audi 4966 χλμ 9 Williams 4275 χλμ 10 Cadillac 3935 χλμ 11 Aston Martin 2111 χλμ

Συνολικά χιλιόμετρα δοκιμών ανά κινητήρα (11 μέρες)