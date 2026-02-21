Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στις δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν, με την επίδοση της Ferrari να δείχνει θετικά σημάδια ταχύτητας.

Η Scuderia Ferrari έφυγε με χαμόγελα από το Μπαχρέιν καθώς σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο δεύτερο χειμερινό τεστ στο Σακχίρ. Ο Σαρλ Λεκλέρ την τελευταία ημέρα έκανε με τη C4 γόμα ελαστικών την ταχύτερη επίδοση και άφησε για 0,8 δλ στη 2η θέση τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing.

H Ferrari κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις της στον έναν γύρο και στις προσομοιώσεις αγώνα και ολοκλήρωσε τη χειμερινή περίοδο με τον ταχύτερο γύρο τόσο στη Βαρκελώνη όσο και στο Μπαχρέιν.

Καθαρός γύρος, χωρίς υπερβολές

Ο Λεκλέρ πέτυχε την καλύτερη επίδοση σε προσομοίωση χαμηλού καυσίμου, με ελαστικό μαλακής γόμας (C4), το απόγευμα της Παρασκευής σε συνθήκες πολύ κοντά σε αυτές που θα συναντήσει στο Grand Prix σε ένα μήνα από τώρα. Η SF-26 έδειξε ισορροπημένη στο μεσαίο κομμάτι της πίστας και σταθερή στις εξόδους των στροφών, στοιχείο κρίσιμο για το 2026 λόγω της διαχείρισης ενέργειας.

Η επίδοση του Λεκλέρ δεν αποκλείεται να έγινε ως μέρος προετοιμασίας της Ferrari για κατατακτήριες δοκιμές. Αυτό σημαίνει πως η ιταλική ομάδα πίεσε τον κινητήρα της και είχε λίγα καύσιμα στην SF-26.

Δείτε τον γύρο του Λεκλέρ

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε την ταχύτερη επίδοση των δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν που ήρθε από τον Σαρλ Λεκλέρ και τη Ferrari.