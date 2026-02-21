Το ηλεκτρικό Ford Explorer αξιοποιεί γεννήτρια ψυχρού αερίου για βελτιωμένους αερόσακους, πετυχαίνοντας 5 αστέρια Euro NCAP.

Μια ασυνήθιστη τεχνολογική «σύνδεση» βρίσκεται πίσω από τη βελτίωση των αερόσακων του νέου ηλεκτρικού Ford Explorer: η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις φιάλες σαντιγί. Η λύση αυτή συνέβαλε στην αναβάθμιση της παθητικής ασφάλειας του μοντέλου, το οποίο απέσπασε συνολική αξιολόγηση 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, με βαθμολογία 15,5/16 στις δοκιμές πλευρικής σύγκρουσης.

Έμφαση στην παθητική ασφάλεια

Η Ford έχει μακρά παράδοση στην εξέλιξη συστημάτων ασφάλειας, από την καθιέρωση των κρυστάλλων ασφαλείας το 1927 έως την ευρεία υιοθέτηση του ABS τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, πέρα από τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας που στοχεύουν στην αποφυγή ατυχημάτων, η εταιρεία επενδύει και σε βελτιώσεις στην παθητική προστασία των επιβατών.

Κατά την εξέλιξη του ηλεκτρικού Explorer, η ομάδα μηχανικών διαπίστωσε ότι, παρότι το μοντέλο πληρούσε πλήρως τα πρότυπα ασφαλείας, υπήρχε περιθώριο περαιτέρω μείωσης της κίνησης των εμπρός επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Ο διπλός θάλαμος στον πλευρικό αερόσακο

Αρχικά εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, όπως ενισχυμένα συστήματα ζωνών ασφαλείας, όμως κρίθηκαν μη πρακτικές για καθημερινή χρήση. Τελικά επιλέχθηκε η τροποποίηση του κεντρικού πλευρικού αερόσακου, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ οδηγού και συνοδηγού.

Με την προσθήκη δεύτερου θαλάμου στον υπάρχοντα αερόσακο, επιτεύχθηκε καλύτερος έλεγχος της κίνησης του σώματος σε πλευρικές συγκρούσεις. Στις δοκιμές πρόσκρουσης, η λύση αυτή απέδωσε σημαντικά, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη βαθμολογία του Euro NCAP.

Στην επίσημη αναφορά του οργανισμού επισημαίνεται ότι το Explorer διαθέτει σύστημα που μετριάζει τους τραυματισμούς μεταξύ των εμπρός επιβατών σε πλευρικές συγκρούσεις, προσφέροντας καλή προστασία στο κεφάλι οδηγού και συνοδηγού.

Η τεχνολογία «ψυχρού αερίου»

Η σύνδεση με τη σαντιγί αφορά τον τρόπο πλήρωσης του αερόσακου. Παραδοσιακά, οι αερόσακοι χρησιμοποιούν πυροτεχνική γόμωση για την ενεργοποίηση γεννήτριας αερίου, διαδικασία που εξασφαλίζει ταχεία ανάπτυξη αλλά παράγει υψηλές θερμοκρασίες.

Η Ford συνεργάστηκε με εταιρεία που ανέπτυξε τεχνολογία φιαλών αερίου για δοχεία σαντιγί, αξιοποιώντας αντίστοιχη αρχή «ψυχρού αερίου». Με αυτό τον τρόπο, το φούσκωμα του αερόσακου επιτυγχάνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα ανάπτυξής του.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που διατηρεί υψηλά επίπεδα απόδοσης, περιορίζοντας παράλληλα τις ανεπιθύμητες θερμικές επιπτώσεις.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει πώς μια τεχνολογία δεκαετιών μπορεί να βελτιωθεί μέσα από διασταύρωση ιδεών διαφορετικών κλάδων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα.