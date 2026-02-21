Η Alfa Romeo Junior Ibrida διατίθεται πλέον με όφελος 2.000 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση για μηχανικά μέρη και υβριδικό σύστημα.

Η Alfa Romeo κάνει ακόμα πιο ελκυστική τη Junior Ibrida, η οποία αφορά συγκεκριμένο απόθεμα ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και συνδυάζει όφελος 2.000 ευρώ με εκτεταμένη εργοστασιακή κάλυψη.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο προσφέρεται με 8ετή εγγύηση ή έως 120.000 χιλιόμετρα για τα μηχανικά μέρη, καθώς και ισόχρονη οδική βοήθεια. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος, ενώ είναι μεταβιβάσιμη, καθώς ακολουθεί το αυτοκίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη.

Υβριδικό σύστημα 48V και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη

Η Junior Ibrida εφοδιάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων έχει ενσωματωθεί ηλεκτρικό μοτέρ ισχύος 21 kW, το οποίο υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα ή κινεί αμιγώς ηλεκτρικά το όχημα σε συνθήκες χαμηλού φορτίου.

Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος φτάνει τους 145 ίππους, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 8,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 206 χλμ/ώρα. Η λειτουργία του υβριδικού συστήματος στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και στην ομαλή παροχή ισχύος.

Εξοπλισμός και χαρακτήρας

Η Junior τοποθετείται στην κατηγορία των B-SUV, συνδυάζοντας compact διαστάσεις για αστική χρήση με έμφαση στον εξοπλισμό ασφάλειας, άνεσης και ψηφιακής τεχνολογίας. Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη συμβάλλει στην άνεση στην καθημερινή μετακίνηση, ενώ η ρύθμιση πλαισίου διατηρεί τον σπορ προσανατολισμό που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της Alfa Romeo.

Η τρέχουσα προωθητική ενέργεια καθιστά την Junior Ibrida πιο ανταγωνιστική εμπορικά, συνδυάζοντας οικονομικό όφελος με εκτεταμένη εγγύηση και υβριδική τεχνολογία.