Ο Φερνάντο Αλόνσο είναι πεπεισμένος πως όλα τα προβλήματα που έχει προς ώρας η Aston Martin θα λυθούν, όμως δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η Aston Martin F1 διανύει μία ιδιαίτερα απογοητευτική χειμερινή περίοδο δοκιμών με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Ωστόσο ο Φερνάντο Αλόνσο κρατά μία σταθερή γραμμή: τα προβλήματα της AMR26 είναι αντιμετωπίσιμα, αρκεί να υπάρξει χρόνος και σωστή ιεράρχηση.

Μετά την πρώτη εβδομάδα δοκιμών στο Σακχίρ, η ομάδα του Σίλβερστον παραδέχθηκε ότι έχει δουλειά μπροστά της, ενώ ο Λανς Στρολ είχε μιλήσει δημόσια για υστέρηση που μπορεί να φτάνει τα τέσσερα δευτερόλεπτα. Το κλίμα δεν επιτρέπει αυταπάτες, ειδικά σε μια σεζόν νέων κανονισμών όπου όποιος χάσει έδαφος νωρίς, συχνά κυνηγάει για μήνες.

Ο Αλόνσο συνεχίζει να ελπίζει

Ο Αλόνσο εμφανίστηκε βέβαιος πως δεν υπάρχει κάτι «αδύνατο» στο πακέτο της AMR26, αλλά έσπευσε να βάλει ρεαλιστικά χρονικά όρια. Όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου στο Μπαχρέιν, στόχος είναι να διορθωθούν όσα περισσότερα γίνεται πριν από τη Μελβούρνη, και στη συνέχεια να συνεχιστεί η προσπάθεια στους πρώτους αγώνες, πριν το πρωτάθλημα «φύγει».

«Νομίζω ότι όλα μπορούν να διορθωθούν, σίγουρα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αδύνατο να διορθωθεί. Αλλά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε.Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε πριν από την Αυστραλία και μετά να διορθώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στους πρώτους αγώνες, πριν να είναι αργά στο πρωτάθλημα. Είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι υπάρχει λύση», ανέφερε.

Μειωμένος χρόνος στην πίστα

Η είσοδος της Aston Martin στη νέα εποχή γίνεται με πολλές ταυτόχρονες αλλαγές: νέο εργοστασιακό πακέτο μονάδας ισχύος από τη Honda, οργάνωση υπό τον Αντριαν Νιούι, αλλά και κρίσιμα υποσυστήματα που εξελίσσονται εσωτερικά, όπως κιβώτιο και πίσω ανάρτηση. Και όταν το πρόγραμμα χάνει γύρους στις δοκιμές, χάνει και δεδομένα.

Αυτό ακριβώς υπογράμμισε ο Μάικ Κρακ, κάνοντας λόγο για «εκκίνηση που δεν ήταν ιδανική» και για την ανάγκη να «γυρίζουν οι τροχοί» ώστε να μαθαίνει η ομάδα.

«Δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να κρατήσουμε το μονοθέσιο στην πίστα όσο θέλαμε και τότε μαθαίνεις σε κάθε γύρο. Κάθε γύρος που δεν κάνεις, τον χάνεις και πρέπει μετά να κυνηγήσεις», ανέφερε.

Ο επικεφαλής ομάδας πίστας της Aston Martin παραδέχθηκε ότι το πακέτο έχει πολλά καινούργια στοιχεία και αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη άσκηση, αλλά στάθηκε και στη διαδικασία: «Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε… όλα είναι νέα… κιβώτιο, πίσω ανάρτηση, πολλές συνεργασίες. Ελπίζω να είναι προβλήματα αρχής. Αλλά ακόμη κι αν η αρχή είναι δύσκολη, δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε. Πρέπει να εστιάσουμε, να δούμε τα προβλήματά μας και να τα λύσουμε βήμα-βήμα».

