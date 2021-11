Η τιμωρία από τη FIA συγκλόνισε τον Χάμιλτον

O παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για την αντίδρασή του στην ποινή αποκλεισμού από τις κατατακτήριες, που τον έστειλε στην ουρά του grid του αγώνα Sprint.

Μπορεί ο Βάλτερι Μπότας να ήταν αυτός που επικράτησε στον αγώνα Sprint της Βραζιλίας και πήρε την pole για το Grand Prix της Κυριακής, μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να ήταν εκείνος που διεύρυνε το βαθμολογικό του προβάδισμα στους 21 πόντους αλλά όπως και να το κάνουμε, πρόσωπο της ημέρας ήταν ο Λούις Χάμιλτον!

Αρχικά με την τιμωρία του για την παρατυπία στην πίσω αεροτομή της Mercedes W12 που οδήγησε στον αποκλεισμό του από τις κατατακτήριες δοκιμές και στη συνέχεια, με την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον αγώνα Sprint.

Όμως, όπως ο 36χρονος δήλωσε στο Sky Sports F1, τα κακά μαντάτα με την ποινή, τον είχαν επηρεάσει: «Ήταν δύσκολη στιγμή για μένα. Ενώ οι εκπρόσωποι της ομάδας ήταν στους αγωνοδίκες, εγώ προσπαθούσα να επικεντρωθώ στη δική μου δουλειά, συνεργαζόμενους με τους μηχανικούς μου, προσπαθώντας να κρατήσουμε το ηθικό μας ψηλά και να μη σκεφτόμαστε το θέμα, να επικεντρωθούμε στη δουλειά. Όταν άκουσα την απόφασή τους, ήμουν συγκλονισμένος. Όμως δεν μπορείς να το αφήσεις να σε επηρεάσει – πρέπει να σκύψεις το κεφάλι και να προχωρήσεις μπροστά. Γρήγορα, μηδένισα το μυαλό μου και επικεντρώθηκα στο τι μπορούσα να κάνω, στο να τα δώσω όλα».

