Η Ford παρουσίασε τη Mustang Dark Horse SC, το πιο ακραίο track-focused μοντέλο της οικογένειας Mustang, με V8 5.2 λίτρων και αγωνιστική εξέλιξη.

Η Ford παρουσίασε τη νέα Mustang Dark Horse SC, ένα μοντέλο που τοποθετείται στην κορυφή της οικογένειας Mustang από πλευράς αγωνιστικού προσανατολισμού, αποτελώντας τον άμεσο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις εκδόσεις δρόμου και τα καθαρόαιμα αγωνιστικά προγράμματα της εταιρείας.

Η εξέλιξη της Dark Horse SC πραγματοποιήθηκε από τη Ford Racing, σε στενή συνεργασία με τις ομάδες που εργάζονται στα προγράμματα Mustang GTD και Mustang GT3, με την πίστα να λειτουργεί ως βασικό πεδίο δοκιμών και αξιολόγησης.

Εξέλιξη δίπλα σε GTD και GT3

Οι δοκιμές του νέου μοντέλου πραγματοποιήθηκαν σε απαιτητικές πίστες όπως το Sebring και το Virginia International Raceway, όπου η Dark Horse SC εξελίχθηκε παράλληλα με την αγωνιστική GT3 και την ακραία GTD. Η κοινή αυτή διαδικασία επέτρεψε την άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας, τόσο σε επίπεδο αεροδυναμικής όσο και σε μηχανολογικές λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκδοση Track Pack εξοπλίζεται με κεραμικά φρένα Brembo, ζάντες από ανθρακονήματα και ειδικά ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2 R, ενώ δέχθηκε και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο αμάξωμα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής αέρα και της ψύξης.

Αεροδυναμική με αγωνιστική λογική

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αεροδυναμικό πακέτο. Το νέο αλουμινένιο καπό διαθέτει μεγάλο αεραγωγό, ο οποίος βελτιώνει την απαγωγή θερμότητας και τη συμπεριφορά του εμπρός άξονα. Χωρίς το κάλυμμα του αεραγωγού, η κάθετη δύναμη αυξάνεται έως και 2,5 φορές σε σχέση με τη στάνταρ Dark Horse.

Στο πίσω μέρος, η πτέρυγα από ανθρακονήματα της έκδοσης Track Pack αποδίδει έως 280 κιλά κάθετης δύναμης στα 290 χλμ./ώρα, ενώ ένα ειδικά σχεδιασμένο ducktail βελτιώνει την αποδοτικότητά της χωρίς να επηρεάζει την ορατότητα. Η συγκεκριμένη λύση υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από την ομάδα εξέλιξης της Mustang GTD.

Μείωση βάρους και αγωνιστικά υλικά

Η χρήση κεραμικών φρένων και carbon ζαντών επέτρεψε μείωση βάρους κατά 68 κιλά στην έκδοση Track Pack. Παράλληλα, η ανάρτηση διαθέτει σφυρήλατους συνδέσμους αντί για ατσάλινα εξαρτήματα, ενώ στους θόλους προστέθηκε ελαφριά ενίσχυση από μαγνήσιο για τη μείωση της μη αναρτώμενης μάζας.

Η Dark Horse SC Special Edition υιοθετεί ακόμη και τρισδιάστατα εκτυπωμένα εξαρτήματα από τιτάνιο, προερχόμενα από τη Mustang GTD, σε συνδυασμό με ανάρτηση MagneRide νέας γενιάς και αναθεωρημένες ρυθμίσεις ελατηρίων και αντιστρεπτικών.

V8 5,2 λίτρων και έμφαση στην οδήγηση

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας 5,2 λίτρων, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Το σύστημα πρόσφυσης προσφέρει πέντε επίπεδα λειτουργίας, καθώς και πλήρη απενεργοποίηση του ESC, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις συνθήκες πίστας.

Στο εσωτερικό, η Dark Horse SC υιοθετεί τιμόνι από τη Mustang GTD με Alcantara, carbon λεπτομέρειες και ειδική σήμανση ευθείας, ενώ προαιρετικά διατίθενται σπορ καθίσματα Recaro, με το πίσω κάθισμα να αντικαθίσταται από πρακτικό ράφι αποθήκευσης στην έκδοση Track Pack.

Ένα μοντέλο-γέφυρα στην ιστορία της Mustang

Η Mustang Dark Horse SC τοποθετείται ανάμεσα στη Dark Horse Performance Package και τη Mustang GTD, αποτελώντας την πιο ακραία Mustang παραγωγής με σαφή προσανατολισμό στην πίστα. Αν και προορίζεται αποκλειστικά για την αγορά των ΗΠΑ, η τεχνολογία και η αγωνιστική φιλοσοφία της αποτυπώνουν τη στρατηγική της Ford να διατηρεί ζωντανό τον δεσμό μεταξύ δρόμου και αγώνων, σε μια εποχή όπου η απόδοση συνυπάρχει με τη σύγχρονη μηχανολογία.