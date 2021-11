GP Βραζιλίας: Ο Μπότας πήρε τον συναρπαστικό αγώνα Σπριντ

Ο οδηγός της Mercedes επιβλήθηκε του Φερστάπεν, με τον Χάμιλτον να κερδίζει 15 θέσεις!

Ίσως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πέτυχε η Mercedes στον Αγώνα Σπριντ της Βραζιλίας, στο πλαίσιο του δέκατου-ένατου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Ο Βάλτερι Μπότας έκλεψε την pole position από τον Μαξ Φερστάπεν και θα εκκινήσει και τον αγώνα της Κυριακής με πλεονέκτημα, την ώρα που ο Λούις Χάμιλτον κέρδιζε 15 θέσεις μέσα σε μόλις 24 γύρους!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Σάο Πάολο και η πίστα του Ιντερλάγκος, υποδέχθηκαν το καραβάνι της F1 με συννεφιά, τη θερμοκρασία αέρα στους 16 βαθμούς ενώ αυτή του οδοστρώματος ήταν στους 34.

Ο Φερστάπεν εκκινούσε πρώτος μετά τον αποκλεισμό του Χάμιλτον στις κατατακτήριες, έχοντας δίπλα του τη Mercedes του Μπότας. Πίσω του ήταν ο δεύτερος οδηγός της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ, παρέα με τη Scuderia AlphaTauri του Πιερ Γκασλί. Πιο πίσω παρατάχθηκαν οι δύο Ferrari, οι δύο McLaren και οι δύο Alpine.

Ελαστικό πλεονέκτημα

Ενόψει του αγώνα των 24 γύρων (ή 100 χιλιομέτρων), είδαμε διάφορες επιλογές ελαστικών. Οι Red Bull, ο Λεκλέρκ και οι McLaren είχαν τη μέση γόμα ελαστικών ενώ αντίθετα, ο Μπότας, ο Γκασλί και ο Σάινθ εκκίνησαν με τη μαλακή. Πράγμα που τους έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα για έναν αγώνα 100 χιλιομέτρων ή αν προτιμάτε, 24 γύρων.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μπότας πετάχτηκε πρώτος ενώ μετά από 3 στροφές, ο Φερστάπεν βρέθηκε πίσω και από τη Ferrari του Σάινθ που έκανε εξαιρετική εκκίνηση.

LAP 2/24



The Alfa Romeos make contact as the second lap begins 😭



Giovinazzi remains P11, but Raikkonen plummets to P20#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/609FHqGBem — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Πιο πίσω, ο Χάμιλτον ξεκίνησε άμεσα την αναρρίχηση και ωφελήθηκε από την επαφή των δύο Alfa Romeo που οδήγησε τον Κίμι Ράικονεν σε τετ α κε. Μετά από 3 γύρους ήταν ήδη δέκατος-τέταρτος, με την αντεπίθεσή του να είναι εντυπωσιακή.

Γύρο με τον γύρο ο πρωταθλητής προσπερνούσε όποιον βρισκόταν μπροστά του. Στον γύρο 4 ήταν δωδέκατος αφού είχε απαλλαχθεί κι από τα εμπόδια των Γιούκι Τσουνόντα (AlphaTauri) και Αντόνιο Τζιοβινάτσι (Alfa Romeo), την ώρα που στην κορυφή ο Φερστάπεν προσπερνούσε τον Σάινθ και έβαζε πλέον πλώρη για τον Μπότας.

Ο Φινλανδός κρατούσε μία διαφορά 2 δευτερολέπτων, με τους δυο τους να ξεμακραίνουν από τον τρίτο Σάινθ που είχε κρατήσει πίσω του ένα τρενάκι με τους Πέρεζ, Νόρις, Λεκλέρκ.

LAP 8/24



Hamilton is up to eleventh after passing Alonso 👏#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/egjlavA3pG — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Αντεπίθεση διαρκείας

Όμως η προσοχή ήταν στραμμένη στην επική αντεπίθεση του Χάμιλτον. Σχεδόν σε κάθε γύρο κέρδιζε και θέση. Πέρασε τον κακό του δαίμονα, Φερνάντο Αλόνσο (Alpine) και μετά κατά σειρά τους Ντάνιελ Ρικιάρντο (McLaren), Σεμπάστιαν Φέτελ (Aston Martin), Έστεμπαν Όκον (Alpine), Γκασλί, Λεκλέρκ αλλά και τον Νόρις, του οποίου επιβλήθηκε στον τελευταίο γύρο!

LAP 24/24



Hamilton takes FIFTH from Norris on the final lap!#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/mKQoQAP47J — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Έτσι ο πρωταθλητής είδε τη καρό σημαία πέμπτος και ταυτόχρονα, έβλεπε τον τιμ μέιτ του να κάνει τη δουλειά. Παρά την πίεση του Φερστάπεν και παρά την πτώση στην απόδοση των ελαστικών του, ο Μπότας κρατήθηκε στη κορυφή και πήρε την pole position για το GP Βραζιλίας!

Valtteri Bottas wins his second #F1Sprint!



He took the lead ahead of Max Verstappen from lights out and held him off to take the 🏁#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Xf3aKsVomR — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Αύριο τα σπουδαία

Ο Φινλανδός πήρε και τρεις βαθμούς, αφήνοντας τον Φερστάπεν δεύτερο στους δύο ενώ ένα βαθμό πήρε και ο Σάινθ που με τη σειρά του, κράτησε πεισματικά τη θέση του έναντι του Πέρεζ.

Έτσι στον μεγάλο αγώνα της Κυριακής, Μπότας-Φερστάπεν θα μοιραστούν την πρώτη σειρά της εκκίνησης, Σάινθ-Πέρεζ τη δεύτερη, Νόρις-Λεκλέρκ την τρίτη ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα βρίσκεται στην δέκατη θέση του grid, δίπλα στον Φέτελ.



Όσο για τη βαθμολογία, με αυτούς τους δύο πόντους ο Φερστάπεν ανέβασε το προβάδισμά του έναντι του Χάμιλτον στους 21 βαθμούς.

Αναλυτικά η κατάταξη: