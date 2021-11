Αποκλείστηκε από τις κατατακτήριες ο Χάμιλτον!

Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν την τιμωρία του παγκόσμιου πρωταθλητή για την παρατυπία του DRS.

Από την ουρά του grid θα εκκινήσει τον αγώνα σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας ο Λούις Χάμιλτον! Μετά από σχεδόν 20 ώρες, οι αγωνοδίκες του δέκατου-ένατου αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, αποφάσισαν τον αποκλεισμό του Βρετανού από τις κατατακτήριες δοκιμές, λόγω παρατυπίας του συστήματος DRS στο μονοθέσιό του.

Μία εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μάχη του φετινού τίτλου, καθώς ο παγκόσμιος πρωταθλητής είναι ήδη 19 πόντους πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν, που θα εκκινήσει τον 24 γύρων αγώνα από την πρώτη θέση. Θυμίζουμε πως σήμερα βαθμολογούνται οι τρεις πρώτοι (με 3, 2, 1 βαθμό) αλλά καθορίζεται και η σειρά εκκίνησης του κανονικού αγώνα της Κυριακής.

Ο Χάμιλτον βρέθηκε υπό εξέταση όταν ο τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ, εντόπισε τεχνική παρατυπία στη W12, που με το DRS ανοιχτό, είχε απόσταση ανάμεσα στα δύο πτερύγια, μεγαλύτερη των 85mm που ορίζουν οι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1.





Το DRS (Drag Reduction System) εισήχθη στο σπορ το 2011 με στόχο να αυξήσει τις προσπεράσεις. Εφόσον σε συγκεκριμένες ζώνες της πίστας, το μονοθέσιο που ακολουθεί βρεθεί σε απόσταση κάτω του ενός δευτερολέπτου από το προπορευόμενο, με το πάτημα ενός κουμπιού από τον οδηγό αλλάζει η κλίση ενός εκ των πτερυγίων της πίσω αεροτομής. Καθώς έρχεται σε οριζόντια θέση, μειώνεται η οπισθέλκουσα με αποτέλεσμα να προσφέρει αυξημένη τελική ταχύτητα κατά 10-12 χιλιόμετρα/ώρα.

Οι Τιμ Μάιερ, Ματέο Περίνι, Τόνιο Λιούτσι και Ρομπέρτο Μορένο που αποτελούν το πάνελ των αγωνοδικών του συγκεκριμένου αγώνα επιβεβαίωσαν πως το μονοθέσιο του 36χρονου δεν εναρμονιζόταν με το γράμμα του νόμου και του επέβαλλαν ποινή αποκλεισμού από τις κατατακτήριες δοκιμές.



BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN