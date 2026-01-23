Με χαμηλές προσδοκίες, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, ξεκινάει τη νέα εποχή της Formula 1 η ιαπωνική φίρμα.

Από το 2026, η Formula 1 περνά σε νέο κύκλο κανονισμών μονάδων ισχύος, με σχεδόν ισομερή κατανομή ισχύος μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής ισχύος. Αυτό επιφέρει αυξημένες απαιτήσεις στη διαχείριση ενέργειας, κάτι που οι οδηγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στα Grand Prix.

Στην πρόκληση εξέλιξης κινητήρων αφορά τους πέντε κατασκευαστές που θα συμμετέχουν από φέτος στο σπορ: Audi, Ferrari, Mercedes, Red Bull–Ford και Honda.

Η Honda περιμένει υποτονικό ξεκίνημα

Ενόψει της νέας εποχής, η Honda κρατά χαμηλούς τόνους. Ο πρόεδρος της Honda Racing Corporation, Κότζι Γουατανάμπε, δήλωσε κατά την παρουσίαση της νέας μονάδας ισχύος:

«Φυσικά, αν πρόκειται να αγωνιστούμε, είμαστε δεσμευμένοι στο να κερδίζουμε. Όμως οι κανονισμοί του 2026 είναι τεχνικά εξαιρετικά απαιτητικοί και ίσως δυσκολευτούμε. Σε αυτό το στάδιο, πριν από οποιαδήποτε δοκιμή στην πίστα, δεν γνωρίζουμε ποια είναι η διαφορά από τους αντιπάλους μας, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όταν ξεκινήσουν οι δοκιμές. Μακροπρόθεσμα, στόχος μας είναι να παλέψουμε για πρωταθλήματα».

Ανησυχία για τον θερμικό κινητήρα

Η Honda παραδέχεται ότι το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο επικεφαλής του προγράμματος Formula 1 της Honda, Τετσούσι Κακούντα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το ηλεκτρικό σκέλος εξελίσσεται σύμφωνα με το πλάνο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τελικά, πολλά εξαρτώνται από τον διαθέσιμο χρόνο εξέλιξης. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατό στον μέγιστο βαθμό».

Aston Martin και νέα υποδομή

Η σεζόν του 2026 θα αποτελέσει και σημείο καμπής για την Aston Martin, η οποία, παρά τις σημαντικές επενδύσεις του Λόρενς Στρολ, δεν έχει ακόμη διεκδικήσει τίτλους στη σύγχρονη Formula 1. Το μονοθέσιο AMR26 θα είναι το πρώτο που θα αξιοποιεί πλήρως τις νέες εγκαταστάσεις στο Σίλβερστον, καθώς και τη συνεισφορά του Άντριαν Νιούι.

Οι πρώτες ενδείξεις για το επίπεδο ετοιμότητας της Honda και της Aston Martin αναμένονται στο πρώτο χειμερινό τεστ της Βαρκελώνης από τις 26 Ιανουαρίου.

