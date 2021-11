Βόλφ σε Χάμιλτον: «Γ***** τους όλους» (vid)

Ξεσπάθωσε μέσω team radio ο επικεφαλής της Mercedes AMG-Petronas!

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Λούις Χάμιλτον στον Αγώνα Σπριντ της Βραζιλίας, όπου σκαρφάλωσε από την εικοστή θέση στην πέμπτη και μάλιστα μέσα σε μόλις 24 γύρους, προκάλεσε την… έκρηξη του επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Mercedes, Τότο Βολφ.

Ο συνήθως πράος Αυστριακός, έβγαλε όλη την ένταση από ένα πολύ πιεστικό 24ωρο όπου η ομάδα του βρέθηκε υπό εξέταση και τελικά τιμωρήθηκε. Η παρατυπία στην πίσω αεροτομή του μονοθεσίου του παγκόσμιου πρωταθλητή οδήγησε τελικά στον αποκλεισμό του από τις κατατακτήριες δοκιμές και την ανάγκη για μία εντυπωσιακή εμφάνιση σήμερα – εμφάνιση που τελικά ήρθε!



Some of you forgot just how good this man is. 🖤🔥pic.twitter.com/mu3LCgxcVN