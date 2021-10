ZERO: Συνέντευξη με τον εισαγωγέα της «Tesla των μοτοσικλετών» στην Ελλάδα (pics)

H αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών μοτοσικλετών ZERO απέκτησε επίσημη εκπροσώπηση στην Ελλάδα από την electromove. Ο Ευάγγελος Ανδρεάδης, managing director της εταιρείας μας αποκαλύπτει τα πάντα γι’ αυτή.

Σε ένα από τα πιο πολύβουα σημεία της Αθήνας, στο νούμερο 137 της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ένα σύγχρονο κτίριο με τεράστιες γυάλινες επιφάνειες φιλοξενεί τις πιο πρωτότυπες μοτοσικλέτες στην Ελλάδα: τις αμιγώς ηλεκτρικές, αμερικάνικες ZERO.



Γνωρίζοντας ήδη τις μοτοσικλέτες ZERO από αναφορές συναδέλφων στο εξωτερικό, αμέσως μόλις μάθαμε την ύπαρξη της εταιρείας στη χώρα μας αναζητήσαμε τους εκπροσώπους της, οι οποίοι άμεσα δέχτηκαν να μας παραχωρήσουν μια συνέντευξη.



Στο κατάστημα μας υποδέχθηκε ο ιδιαίτερα ευγενικός και με μεγάλο πάθος για τις ZERO κ. Νίκος Βουρλάκης, sales manager της εταιρείας και ο γνωστός μας από τους αγώνες «Αμερικάνος» ή, κατά κόσμο, Ευάγγελος Ανδρεάδης, managing director της electromove. Ένας petrolhead, όπως δήλωσε ο ίδιος, που εντυπωσιάστηκε από τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες ZERO και απλώς… τις έφερε στην Ελλάδα.



Η συζήτηση που είχαμε εγώ και ο συνάδελφος Γιώργος Βαρίνος μαζί του, ήταν τόσο απολαυστική, όσο και αποκαλυπτική.

Ο Ευάγγελος Ανδρεάδης, managing director της electromove, εξηγεί στον Νίκο Γιαννούλα τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών μοτοσικλετών της αμερικανικής ZERO.



Κύριε Ανδρεάδη, ας αρχίσουμε με κάποιες συστάσεις



Εγώ ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτή την εταιρία (ZERO) την παρακολουθούσαμε καιρό και με τον κουμπάρο και συνεργάτη μου το Λευτέρη Γρυπαίο και αποφασίσαμε να την φέρουμε στην Ελλάδα. Είναι πολύ σοβαρή επένδυση. Το συμβόλαιο της αποκλειστικής συνεργασίας υπογράφηκε τον Μάιο του 2021 και οι πρώτες μοτοσικλέτες ήρθαν στην Ελλάδα τον Ιούνιο, στο κτίριο που βλέπετε. Το οποίο είναι μια κάθετη μονάδα, ειδικά κατασκευασμένη για μοτοσικλέτες. Μέχρι στιγμή έχουν πωληθεί 12 και άλλες τόσες έχουμε σε παραγγελίες. Να σημειώσω επίσης ότι η αποκλειστική αντιπροσώπευση από την electromove αφορά επίσης τη Μάλτα και την Κύπρο.



Η εξέλιξη της ZERO την έχει οδηγήσει να είναι η νούμερο 1 στον κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχει εταιρεία με τις πωλήσεις της ZERO στις αμιγώς ηλεκτρικές μοτοσικλέτες. Αυτή τη στιγμή έχουν πωληθεί και οι 5.000 μοτοσικλέτες της παραγωγής του 2021. Αυτοί βαδίζουν με ένα ρυθμό ανάπτυξης περίπου 33 – 40% ετησίως. Αυτό που υπολογίζουν να παράγουν για το 2022 είναι 7.500 μοτοσικλέτες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ζήτηση, που πλέον δεν μπορεί να καλυφθεί και πρέπει να κατασκευάσουν καινούριο εργοστάσιο.

Zero FX.



Το σενάριο θυμίζει Tesla...



Ναι και μάλιστα ο Ιταλός τεχνικός υπεύθυνος που μας έκανε όλη την εκπαίδευση, εργαζόταν πριν στην Tesla. Μα είπε μάλιστα ότι όλη η εξέλιξη της εταιρείας θυμίζει Tesla. Η ZERO ψάχνει να φτιάξει ένα εργοστάσιο στην Ευρώπη. Για να μειώσει τους χρόνους παράδοσης και τα κόστη. Παρότι στο θέμα των logistics και του after sales είναι εξαιρετικά άμεσοι. Δεν μας έχουν καθυστερήσει ποτέ το παραμικρό ανταλλακτικό. Αυτό δείχνει και τη σοβαρότητα της εταιρείας. Εγώ που έχω σπουδάσει στην Αμερική, γνωρίζω πως εργάζονται και δεν θα έκανα εισαγωγή άλλης εθνικότητας μοτοσικλέτες. Έχουν μια συνέπεια μοναδική.



Από το 20018 και μετά, η ZERO κατασκεύασε τα SR-F και τα SR-S που είναι επαναστατικές μοτοσικλέτες. Με κινητήρα 82 kW, μπαταρία χωρητικότητας 14,4 kW, με 19 κιλά ροπή, τελική ταχύτητα ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 200 χλμ., διαθέτουν ηλεκτρικά της Bosch, ελαστικά Pirelli Diablo Rosso 3, σωληνάκια υψηλής, traction control με 5 προγράμματα, 5 προγράμματα απόδοσης κινητήρα -rain, road, eco, sport και custom, όπου μπορείς να επιλέξεις 10 διαφορετικά προσωπικής επιλογής προγράμματα. Η συνδεσιμότητα επίσης είναι κορυφαία, καθώς υπάρχει application της ZERO για απομακρυσμένο προγραμματισμό της φόρτισης και πλήρη χάρτη με διαθέσιμους δημόσιους φορτιστές. Μπορούν να φορτίζουν τόσο από απλή πρίζα, όσο και σε φορτιστές εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του γνωστού καλωδίου type 2 που συναντάμε και στα αυτοκίνητα.



Στις μικρότερες μοτοσικλέτες δεν υπάρχει type 2 σύνδεση, αλλά μπορούν να εξοπλιστούν με ένα charge tank όπως το ονομάζει η ZERO, που ανεβάζει την ικανότητα φόρτισης στα 7,3 kW και κατεβάζει το χρόνο πλήρους φόρτισης σε μόλις 1 ώρα.

Οι SR-F και SR-S έχουν 3,0 kW φορτιστή στις απλές εκδόσεις και 6.0 στις premium. Οι χρόνοι φόρτισης είναι αντίστοιχα 3 ώρες και 2 ώρες, ενώ με extra το charge tank ο χρόνος μειώνεται στη 1 ώρα.

Zero FXS.

Με τις εγγυήσεις ποια είναι η πολιτική σας;



Πέντε χρόνια έχουν οι μπαταρίες, δύο χρόνια η μοτοσικλέτα αλλά το κυριότερο είναι η μηδέν συντήρηση. Κυριολεκτώ. Δεν έχουν λάδια, τα φρένα ελάχιστα καταπονούνται λόγω της ανάκτησης του κινητήρα, δεν έχουν αλυσίδα και ο ιμάντας χρειάζεται αντικατάσταση κάθε 40.000 χιλιόμετρα.



Ποιος είναι ο εμπορικός στόχος της electromove με τη ZERO;



Ο στόχος είναι να βάλουμε την ηλεκτρική μοτοσικλέτα στην ελληνική πραγματικότητα. Πρόσφατα πήραμε μέρος στην έκθεση Motoshow and Electric Bikes Festival 2021. Το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο. Φύγαμε από την έκθεση με 130 περίπου ραντεβού για test ride. Ταυτόχρονα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο στην ηλεκτρική μοτοσικλέτα, που μέχρι τώρα δεν υπήρχε στην Ελλάδα.



Άρα θεωρείτε ότι δεν έχετε και ανταγωνισμό...



Ανταγωνιστής αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά και όταν δημιουργηθεί, η ZERO είμαι βέβαιος ότι θα επικρατήσει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και άλλες μάρκες κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικών μοτοσικλετών, όπως η ιταλική Energica, ωστόσο ακολουθούν λίγο την παλιά λογική των θερμικών κινητήρων, με την ύπαρξη κιβωτίου και ελαιόψυκτων ηλεκτρικών κινητήρων -ενώ η ZERO έχει αερόψυκτους κινητήρες και μια σχέση μετάδοσης, χωρίς κιβώτιο. Έτσι οι ZERO είναι πολύ πιο ελαφρές και λιγότερο πολύπλοκες.



Κατά τη γνώμη μου η οικονομία, η ευκολία κίνησης και φυσικά η μεγάλη αυτονομία των ZERO, μαζί φυσικά με το γεγονός ότι δεν θορυβούν και δεν ρυπαίνουν, αποτελούν τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.

ZERO SR.

Ποια είναι η μέση αυτονομία των μοτοσικλετών της ZERO;



Όποια μοτοσικλέτα και να επιλέξεις θα κάνεις κατά μέσο όρο 200 χιλιόμετρα. Και τεράστια οικονομία στην τσέπη σου. Προσωπικά είχα μια μοτοσικλέτα με την οποία κάλυπτα περίπου 12 – 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Αυτά μου κόστιζαν περίπου 2.500 ευρώ το χρόνο σε καύσιμο.



Με την επιδότηση τι γίνεται;



Η επιδότηση αυτή τη στιγμή για αγορά ηλεκτρικής μοτοσικλέτας, παράλογα, είναι στα 800 ευρώ. Προφανώς είναι προσαρμοσμένη για αγορά... ποδηλάτων. Υπάρχει ωστόσο μια εκφρασμένη πρόθεση ότι στο καινούριο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» αυτή θα ανέβει στις 2.500 ευρώ περίπου. Έτσι πρέπει να γίνει και για λόγους δίκαιης αντιμετώπισης σε σχέση με τα αυτοκίνητα, όπου φτάνει στο 20% της αξίας προ φόρων.



Έχετε εικόνα για την αξιοπιστία των ηλεκτρικών μοτοσικλετών της ZERO;



Έχουμε στα χέρια μας μια μοτοσικλέτα 10 ετών, ενός αναβάτη που την είχε αγοράσει μέσω Γερμανίας. Η μοτοσικλέτα είναι απόλυτα λειτουργική και η μπαταρία της ακόμα δυνατή, καθώς φορτίζει πάνω από το 80%.

Ανάκτηση ενέργειας γίνεται όπως στα αυτοκίνητα;



Ναι. Μάλιστα η ανάκτηση από τον κινητήρα ρυθμίζεται μέσω των custom προγραμμάτων, ενώ υπάρχει και ανάκτηση από τα φρένα.

ZERO SR/F.

Η αίσθηση οδήγησης πως είναι;



Κατ΄αρχάς, όπως και στις μοτοσικλέτες με θερμικό κινητήρα, το θέμα της αυτονομίας έχει να κάνει με την οδήγηση. Αν το «σκίζεις», καίει περισσότερο, αν το οδηγείς γραμμικά έχεις το μέγιστο της αυτονομίας. Ωστόσο, με τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες έχεις όλη τη ροπή, όπως και στα αυτοκίνητα, άμεσα. Η αίσθηση επιτάχυνσης είναι εντυπωσιακή σε όλο το φάσμα των ταχυτήτων, είτε κινείσαι με 10 είτε με 100 χιλιόμετρα.



Ποιο είναι το όφελος από την αγορά μιας ηλεκτρικής μοτοσικλέτας;



Σίγουρα η οικονομία. Μια φόρτιση στο σπίτι κοστίζει 0,6 ευρώ μόλις. Για κάποιον που χρησιμοποιεί καθημερινά μια μεσαία μοτοσικλέτα, έχουμε υπολογίσει το ετήσιο όφελος από καύσιμο και συντήρηση στα 3.000 ευρώ περίπου. Οι τιμές των ZERO ξεκινούν από 13.800 ευρώ και φτάνουν έως τις 25.300. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το όφελος της επιδότησης.

ZERO SRS.



Σε ποιο κοινό απευθύνεστε;



Το κοινό το δικό μας, θεωρώ ότι είναι αυτό των καθημερινών χρηστών μοτοσικλέτας. Άτομα που αντιλαμβάνονται τα οφέλη της και μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Ακόμα και σε ταξίδι, μπορείς άνετα να κινηθείς με μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα. Μάλιστα, καθώς η μοτοσικλέτα απαιτεί αρκετές στάσεις, με σωστό προγραμματισμό μπορείς να φορτίζεις σε συχνά και μικρά διαστήματα.



Επίσης, πρέπει να σημειώσω ότι οι ZERO κερδίζουν κάθε αναβάτη μετά από ένα test ride. Το κοινό δεν έχει εικόνα των τεράστιων πλεονεκτημάτων της ηλεκτροκίνησης. Της ευκολίας κατ' αρχάς, της εκπληκτικής επιτάχυνσης λόγω της μεγάλης και άμεσα αποδιδόμενης ροπής και της άνεσης.



Η αγορά αλλάζει, αλλά σίγουρα χρειάζεται χρόνος για την επικράτηση της ηλεκτροκίνησης. Πως βλέπετε την electromove και την ZERO στην Ελλάδα στα επόμενα πέντε χρόνια;



Θα γίνουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα ακολουθήσουμε το κλασικό μοντέλο. Θα υπάρχουν δικά μας καταστήματα αλλά και συνεργασίες. Δεν βλέπω όμως τη ZERO δίπλα στις κλασικές θερμικές μοτοσικλέτες. Δεν το βλέπω ελιτίστικα, αλλά θέλω τις ZERO δίπλα σε ηλεκτρικά οχήματα. Δεν θεωρώ άμεσο ανταγωνισμό τις άλλες μοτοσικλέτες.



Στο τέλος της συνέντευξης, κάναμε πράξη την προτροπή του κ. Ανδρεάδη για μια σύντομη βόλτα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. «Αν σας άρεσε το Tesla, την ίδια αίσθηση θα νοιώσετε και με την ZERO». Είχε δίκιο; Θα το μάθετε σύντομα, καθώς η οδήγηση της κορυφαίας SR/F ήταν αποκαλυπτική για το μέλλον των ZERO αλλά και της μοτοσικλέτας γενικότερα.



Με ένα κλικ εδώ μπορείτε να δείτε όλη τη γκάμα των νέων ηλεκτρικών μοτοσικλετών της ZERO στη χώρα μας.