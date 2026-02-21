Ducati Formula 73: Θρυλική έμπνευση για μια διαχρονική μοτοσικλέτα

Ένα μοντέλο φόρος τιμής σε μια μοτοσικλέτα που άνοιξε το δρόμο στην κατηγορία των Superbike. .

Στην εκατονταετηρίδα του, ο κατασκευαστής από το Borgo Panigale παρουσιάζει τη Formula 73, μια μοτοσικλέτα που αναβιώνει σε μια σύγχρονη εκδοχή το πνεύμα ενός μοντέλου και μιας εποχής που βοήθησε στη δημιουργία του θρύλου της Ducati και ενέπνευσε τις αρχές που καθοδηγούν το Ιταλικό εργοστάσιο μέχρι σήμερα. Η Formula 73 τιμά την 750 Super Sport Desmo, την πρώτη μοτοσικλέτα δρόμου της Ducati με δεσμοδρομικό σύστημα χρονισμού των βαλβίδων. Ένα πρώτο δείγμα της απόπειρας του Ιταλού κατασκευαστή είχαμε δει το καλοκαίρι του 2024, όταν και είχε παρουσιάσει δύο πρωτότυπα ονόματι CR241 και RR241, αμφότερα βασιζόμενα πάνω στη νέα γενιά των μοντέλων Scrambler. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε στις φωτογραφίες, η Formula 73 είναι το μοντέλο παραγωγής του κόνσεπτ CR241, οπότε αναμένουμε να δούμε και το μοντέλο εμπορίου που θα βασίζεται στο RR241 (και για το οποίο είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε την τελική του μορφή και χαρακτήρα).

Η Super Sport ήταν στην πραγματικότητα ένα αντίγραφο της 750 Imola Desmo, με την οποία οι Paul Smart και Bruno Spaggiari θριάμβευσαν στον αγώνα 200 Miglia di Imola του 1972, τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα για μοτοσικλέτες παραγωγής, μια φόρμουλα που τη δεκαετία του 1980 θα έδινε τη γέννηση των Superbike. Η ιστορική νίκη στην Imola και η επακόλουθη γέννηση της 750 Super Sport Desmo ένα χρόνο μετά αντιπροσώπευαν το πρώτο και θεμελιώδες επεισόδιο στην ιστορία της Ducati στους αγώνες παραγωγής, όπου έχει πετύχει ένα ρεκόρ που πλέον ανέρχεται σε περισσότερες από 400 νίκες, δεκαέξι τίτλους αναβατών και είκοσι έναν τίτλους κατασκευαστών. Η 750 Super Sport Desmo γεννήθηκε σε μια δεκαετία μεγάλων αλλαγών και αντιθέσεων, που σημαδεύτηκε από έντονη πολιτιστική δημιουργικότητα. Ήταν μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από αλλαγές στην κοινωνία και μια ευρεία επιθυμία για ανανέωση. Μια εξαιρετική καλλιτεχνική ζωντάνια επηρέασε τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη μόδα και τη σκέψη, καθιστώντας τη δεκαετία του 1970 μια σύνθετη και βαθιά σημαντική εποχή.

Αδιαμφισβήτητη προσωπικότητα

Η σειρά Ducati Formula 73 είναι μια σύγχρονη επανερμηνεία της θρυλικής 750 Super Sport Desmo του 1973. Κομψή και λεπτή, αυτή η μοτοσικλέτα αποπνέει ευελιξία χάρη στη μινιμαλιστική αλλά και κομψή αισθητική της. Εξοπλισμένη με τον εμβληματικό αερόψυκτο δικύλινδρο κινητήρα της Ducati, συνδυάζει το επαναστατικό πνεύμα των Urban Café Racers με τη διαχρονική γοητεία αυτού που πολλοί συλλέκτες θεωρούν την πιο σημαντική μοτοσικλέτα στην ιστορία της Ducati. Κάθε λεπτομέρεια συμβάλλει στο να γίνει η Formula 73 μοναδική. Η ασημί/ γαλαζοπράσινη εμφάνιση, εμπνευσμένη από την αρχική 750 Super Sport Desmo, είναι αποτέλεσμα προσεκτικής έρευνας στα ιστορικά αρχεία της εταιρείας, έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Ducati Style Centre. Η κάθετη χρυσή λωρίδα στο ρεζερβουάρ αντικατοπτρίζει την αρχική διαφανή λωρίδα της 750 Imola Desmo, η οποία επέτρεπε στην ομάδα να ελέγχει τη στάθμη καυσίμου χωρίς να επιβαρύνει τη μοτοσικλέτα με πρόσθετα όργανα. Το τιμόνι με κλιπ ον και καθρέφτες στα άκρα των γκριπ, το κοντό, κωνικό φέρινγκ και ο κοκοβιός της ουράς επιβεβαιώνουν την προσωπικότητα Café Racer αυτής της συλλεκτικής μοτοσικλέτας.

Τα πολλά εξαρτήματα από billet αλουμίνιο, όπως οι μανέτες φρένου και συμπλέκτη, τα μαρσπιέ και η τάπα πλήρωσης καυσίμου Rizoma που παρέχονται στάνταρ, τραβούν την προσοχή και αναβαθμίζουν περαιτέρω μια μοτοσικλέτα σχεδιασμένη για να την θαυμάζουμε τόσο όταν είναι σταματημένη όσο και εν κινήσει. Όπως όλα τα μοντέλα περιορισμένης έκδοσης Ducati, η Formula 73 αναγράφει το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό στην τιμονόπλακα. Κάθε μοτοσικλέτα συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας, καθώς και μια συλλογή από εικόνες εποχής και σκίτσα που δημιουργήθηκαν από το Ducati Style Centre και παρέχονται σε μια καλαίσθητη συσκευασία.

Καινοτομία στην παράδοση

Η Ducati Formula 73 είναι μια διαχρονική δημιουργία, πιστή στις τεχνικές λύσεις που έκαναν την 750 Super Sport Desmo εμβληματική, αλλά ταυτόχρονα μια μοντέρνα, υψηλής τεχνολογίας μοτοσικλέτα. Ο κινητήρας Desmodue των 803cc είναι ένας L-twin 73 ίππων με δεσμοδρομική κατανομή και δύο βαλβίδες, εγκεκριμένος Euro5+ και πιστός στα τεχνικά πρότυπα πάνω στα οποία η Ducati έχτισε τον θρύλο της τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Το τελικό της εξάτμισης, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Termignoni, διαθέτει αισθητικές λεπτομέρειες ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το μοντέλο, δίνει στη μοτοσικλέτα ένα ξεχωριστό ήχο και το ηλεκτρονικό γκάζι RbW κάνει την απόκριση του κινητήρα άμεση, προοδευτική και ομαλή ακόμη και σε χαμηλές στροφές. Το ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα ενισχύει τη σύνδεση με τη Super Sport Desmo. Κομψό και βαμμένο σε γαλαζοπράσινο χρώμα, γίνεται μέρος της εμφάνισης και, μαζί με τις ακτινωτές ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV, συμβάλλει στο να γίνει η μοτοσικλέτα ευέλικτη και εύκολη στην οδήγηση. Η Formula 73 είναι μια ολοκληρωμένη μοτοσικλέτα χάρη στα ηλεκτρονικά της συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν traction control, Cornering ABS, σύστημα Quick Shift και δύο Riding Modes.

Διαθεσιμότητα

Οι οπαδοί που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους με τεχνικά ρούχα εμπνευσμένα από την αισθητική αυτής της συλλεκτικής μοτοσικλέτας μπορούν να επιλέξουν ένα κράνος που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Arai και ένα σπορ μπουφάν που θυμίζει τα χρώματα της Formula 73. Η μοτοσικλέτα θα παραχθεί σε αριθμημένη σειρά περιορισμένη σε 873 μονάδες και θα φτάσει στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες την άνοιξη του 2026. Η διανομή θα ολοκληρωθεί στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.