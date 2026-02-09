Η ΚΤΜ ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία

Μετά την πρόσφατη εξαγορά της, η μητρική εταιρεία της KTM, Pierer Mobility AG, μετονομάζεται επίσημα σε Bajaj Mobility AG και προχωρά σε μείωση εξόδων.

Η αλλαγή του ονόματος γίνεται λιγότερο από δύο μήνες αφότου ο Ινδός κατασκευαστής απέκτησε τον αποκλειστικό έλεγχο της Pierer Bajaj AG και ποσοστό 74,9% στην Pierer Mobility AG. Ωστόσο, οι πρόσφατες αλλαγές ξεπερνούν μια απλή μετονομασία, με τις δυσκολίες της KTM να συνεχίζονται υπό την ιδιοκτησία της Bajaj. Τα έσοδα της αυστριακής εταρείας μειώθηκαν κατά 46,3% το 2025. Μπορεί η Bajaj να ανατρέψει την κατάσταση;

Περικοπές για μείωση εξόδων

Στα μέσα Ιανουαρίου η Bajaj/KTM ανακοίνωσε μια αναδιάρθρωση που είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση περίπου 500 υπαλλήλων. Αυτές περιορίστηκαν κυρίως σε μισθωτές θέσεις και μεσαία στελέχη και τώρα φέρνουν τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων της Αυστριακής φίρμας σε 3.794. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της KTM, Γκόντφριντ Νεουμάιστερ, χαρακτήρισε την κίνηση ως "μια δύσκολη αλλά απαραίτητη απόφαση και πως είναι μόνο μία από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Bajaj για μείωση του κόστους. Στόχος είναι η βιώσιμη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του πάγιου κόστους, της βελτιστοποίησης των δομών, της εστίασης του χαρτοφυλακίου προϊόντων και έργων και της βελτιστοποίησης των διεθνών εγκαταστάσεών μας και του δικτύου ηγεσίας. Μειώνουμε την πολυπλοκότητα σε όλους τους τομείς, για παράδειγμα στη γκάμα των μοντέλων μας, στην πληροφορική, αλλά και στην οργάνωση των τμημάτων μας, ιδίως με την κατάργηση ενός επιπέδου διαχείρισης”.



Για να επικεντρωθεί εκ νέου στην επιχείρηση μοτοσικλετών της KTM, η Bajaj απέσυρε αυτό που αποκαλεί «μη βασικές δραστηριότητες» το 2025. Αυτό περιλαμβάνει τη λήξη της συμφωνίας διανομής της KTM με την CFMOTO, καθώς και την πώληση του μεριδίου της στις FELT Bicycles, MV Agusta και X-Bow. Με μια μικρότερη βασική ομάδα στο μέλλον και σημαντικά χαμηλότερα διαρθρωτικά κόστη, η KTM AG επιδιώκει τον στόχο της απλοποίησης και της εστίασης, προκειμένου να γίνει και πάλι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές μοτοσικλετών στον κόσμο.

Είσοδος στην κατασκευή συστημάτων φρένων

Μετά τις απολύσεις, η θυγατρική της KTM AG, WP Suspension, ανακοίνωσε ότι εισέρχεται στον κλάδο των φρένων. Το σύστημα που αναπτύχθηκε εσωτερικά έχει σχεδιαστεί για μοντέλα κάτω των 500 κ.εκ. και περιλαμβάνει μια ακτινικά τοποθετημένη μπροστινή δαγκάνα τεσσάρων εμβόλων με ακτινική κεντρική αντλία. Η WP δήλωσε ότι θα παράγει 300.000 συστήματα φρένων ετησίως. Με αυτόν τον ρυθμό παραγωγής, καθόσον οι πωλήσεις της ΚΤΜ δεν συμβαδίζουν μαζί του τα τελευταία χρόνια, είναι προφανές ότι θα προμηθεύει συστήματα και σε άλλους κατασκευαστές. Να σημειωθεί εδώ πως το 390 Duke του 2026 είναι το πρώτο μοντέλο που χρησιμοποιεί σύστημα φρένων της WP.

Πως πάνε οι πωλήσεις;

Δεν είναι μυστικό ότι η KTM αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παγκόσμια αγορά τα τελευταία χρόνια. Η Bajaj Mobility AG δημοσίευσε πρόσφατα τα προκαταρκτικά στοιχεία πωλήσεών της για το 2025 και τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Το 2024 η KTM πούλησε 122.581 μοτοσικλέτες, αριθμός που μειώθηκε στις 87.923 το 2025, μια πτώση 28,3% δηλαδή. Ούτε η Husqvarna ούτε η GASGAS τα πήγαν πολύ καλύτερα, καταγράφοντας πτώση πωλήσεων 27,2% και 19,5% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι KTM, Husqvarna και GASGAS πούλησαν 173.460 μονάδες το 2024 και 126.001 μοτοσικλέτες το 2025, κάτι που αντιστοιχεί σε μείωση 27,4%. Aπό την άλλη ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η Bajaj κατάφερε να μειώσει το παγκόσμιο απόθεμα της KTM από 248.280 μονάδες το 2024 σε 147.027 μονάδες το 2025 (διαφορά 101.253 μονάδων).

Γερή βάση

Με την Bajaj Auto International Holdings B.V. ως ισχυρό μέτοχο πλειοψηφίας, η Bajaj Mobility AG έχει ισχυρή υποστήριξη στην επιχειρηματική της απόφαση. Αυτό αποτελεί σαφές μήνυμα ότι η KTM θα συνεχίσει να τοποθετείται ως μια ισχυρή διεθνής μάρκα. Μην ξεχνάμε πως το 2025 σημείωσε ρεκόρ επιτυχιών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με 29 παγκόσμιους τίτλους σε χώμα και άσφαλτο. Με τη συνεπή εφαρμογή μειώσεων κόστους αναμένεται να υπάρξουν οικονομικές βελτιώσεις και το 2026. Η εμπιστοσύνη των πελατών και των αντιπροσώπων στην KTM έγινε σαφώς εμφανής το δεύτερο εξάμηνο του 2025 μέσω της γενναίας μείωσης του αποθέματος (στοκ σε μοντέλα 2023 και 2024), η οποία πραγματοποιήθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο λόγω της απροσδόκητα ισχυρής ζήτησης σε όλες τις αγορές του κόσμου.