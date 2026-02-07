Yamaha Racing Experience 2026: Eμπειρία ζωής με τους πρωταθλητές

Μια μοναδική ευκαιρία για ιδιώτες μοτοσικλετιστές να βιώσουν αγωνιστική οδήγηση υπό την επίβλεψη κορυφαίων αναβατών

Η Yamaha Motor Europe ανακοινώνει την επιστροφή του Yamaha Racing Experience (YRE) για το 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Ιουνίου στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli. Η ετήσια εκδήλωση δίνει στους κατόχους R-Series την ευκαιρία να οδηγήσουν τις δικές τους μοτοσικλέτες μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια αγώνων της Yamaha.

Με μια σειρά από θρυλικά αγωνιστικά είδωλα που αναμένεται να παραστούν, η εκδήλωση θα φέρει κοντά τους φίλους της Yamaha και παγκόσμια ονόματα από τον χώρο, δημιουργώντας ένα αξέχαστο διήμερο δράσης στην πίστα.

Φέτος η εκδήλωση, που φιλοξενείται στην εμβληματική πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli, τιμά την κοινότητα και το πάθος, δίνοντας στους καθημερινούς αναβάτες τη μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσουν τον δικό τους κόσμο και να βυθιστούν σε μια εμπειρία που αντικατοπτρίζει τη ζωή ενός αναβάτη Yamaha Racing με εργοστασιακή υποστήριξη.

Σε δύο ημέρες δράσης στην πίστα, οι συμμετέχοντες θα κερδίσουν εκτεταμένο και ανεκτίμητο χρόνο στην πίστα μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος, με το πλήρες πρόγραμμα να επιβεβαιώνεται εν ευθέτω χρόνω. Πέρα από τη συγκίνηση της οδήγησης στο μαγευτικό Misano World Circuit Marco Simoncelli, οι συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση για να συναντήσουν, να μάθουν και να οδηγήσουν δίπλα στα αγωνιστικά τους είδωλα από την παγκόσμια αγωνιστική σκηνή.

Το Yamaha Racing Experience 2026 θα φιλοξενήσει τους Αντρέα Λοκατέλι και Τσάβι Βιέρχε της επίσημης ομάδας Pata Maxus Yamaha WorldSBK, μαζί με τον Ρέμι Γκάρντνερ της GYTR GRT Yamaha WorldSBK και τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Supersport 2025 Στεφάνο Μάνζι . Προσθέτοντας στο θέαμα, η επίσημη ομάδα FIM Endurance World Championship της Yamaha και νυν Παγκόσμιος Πρωταθλητής Yamalube YART, θα συμμετάσχει επίσης, με τους Μάρβιν Φριτζ, Κάρελ Χάνικα και Λεονάρντο Μερκάντο να ενισχύουν περαιτέρω ένα ήδη εντυπωσιακό ρόστερ ταλέντων. Μια σειρά από γνωστά αστέρια και VIP καλεσμένους αναμένεται να παρευρεθούν στην εκδήλωση, με προηγούμενες εκδόσεις να έχουν καλωσορίσει ονόματα όπως οι Βαλεντίνο Ρόσι και Τόπρακ Ρατζκατλίογλου, ενώ περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν κατά την προετοιμασία.

Προσθέτοντας μια έντονη αίσθηση νοσταλγίας, το Yamaha Racing Heritage Club θα φέρει πίσω στην πίστα μερικές από τις πιο εμβληματικές αγωνιστικές μοτοσικλέτες της μάρκας, μαζί με θρυλικές προσωπικότητες όπως οι Giacomo Agostini, Carlos Lavado και Luca Cadalora. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και ανοιχτές σε κατόχους μοντέλων R της Yamaha, όπως R1M, R1, R9, R7 και R6, συμπεριλαμβανομένων όλων των βιταμινωμένων εκδόσεων GYTR. Για το κλείσιμο των θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.