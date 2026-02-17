Andeli Mototouring: Ολοταχώς για τη μαγευτική Τυνησία

Η Andeli Mototouring διοργανώνει για 4η χρονιά ένα εντυπωσιακό ταξίδι με μοτοσικλέτα στην πανέμορφη Τυνησία, το οποίο δεν πρέπει να χάσεις.

Η Τυνησία προσφέρει ένα μοναδικό μωσαϊκό τοπίων και εμπειριών, από τις ακτές της Μεσογείου μέχρι την αχανή Σαχάρα. Η Andeli Mototouring έχει την εμπειρία να κάνει μια μοτοσυκλετιστική εκδρομή στην πανέμορφη αυτή χώρα της Βόρειας Αφρικής αξέχαστη, επιβεβαιώνοντας την εμπειρία και την επιτυχημένη παρουσία της σε απαιτητικά ταξίδια εξερεύνησης.

To ταξίδι θα πραγματοποιηθεί από 28/5 έως 9/6/2026, με τη διαδρομή του να διασχίζει παραδοσιακές πόλεις, περιοχές σπάνιου φυσικού κάλλους και απομονωμένα χωριά, καταλήγοντας σε ερημικά τοπία που θυμίζουν κινηματογραφικά σκηνικά.

Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε ποιοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, βιώνοντας την απόλυτη εμπειρία οδήγησης στη Βόρεια Αφρική. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού περιλαμβάνονται επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία, παραδοσιακές αγορές, οάσεις και, φυσικά, σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Οι διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, καθώς και σε οργανωμένες σκηνές στην καρδιά της ερήμου, προσφέροντας μια αυθεντική desert

experience με άνεση, ατμόσφαιρα και μοναδικές εικόνες κάτω από τον έναστρο ουρανό. Η εκδρομή προσφέρεται με full board meal plan στην Τυνησία, περιλαμβάνοντας πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό άνεση, ξεγνοιασιά και μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες.

Η εκδρομή απευθύνεται σε μοτοσυκλετιστές που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και ουσιαστική εξερεύνηση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες ώστε να διασφαλίζεται

μικρή ομάδα και υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Για αναλυτικές πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε στο site της andeli τη σελίδα TUNIS 2026 byANDELI ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά και εξασφαλίστε έγκαιρα τη θέση σας σε ένα ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο! Andeli Mototouring: Λ. Μεσογείων 355, Χαλάνδρι, 210-6533968, [email protected]