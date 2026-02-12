KTM 890 SMT 2026: Με μία αλλαγή θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό;

Ανανεώθηκε το 2024 και δεν υπήρχε λόγος για σημαντικές αλλαγές το 2026, όμως ο ανταγωνισμός έχει σκληρύνει και η ΚΤΜ θα τον αντιμετωπίσει με όπλο (και) την τιμή αγοράς

Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι το αρκτικόλεξο SMT, που χρησιμοποιεί εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια η ΚΤΜ, προερχόταν από τις λέξεις SuperMoto Touring, με τα μοντέλα που το χρησιμοποιούσαν να είναι περισσότερο SM (SuperMoto) και λιγότερο Τ (Τouring), μάλλον φλερτάροντας με την κατηγορία Adventure. Τώρα πια -και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα- θα προτείναμε στην ΚΤΜ να τονίζει στο εξής το “Τ” ακόμα περισσότερο. Και να το κάνει αυτό γιατί η μόνη ουσιαστική αλλαγή που έχει δεχθεί το μοντέλο του 2026, πέραν των νέων χρωμάτων και γραφικών, αφορά στην αντικατάσταση του χωμάτινου ψηλού φτερού με ένα αντίστοιχο χαμηλό ασφάλτινο. Άρα, το μοντέλο απευθύνεται πλέον περισσότερο στην ολοένα και πιο δημοφιλή κατηγορία των χιλιομετροφάγων Sport Touring, ναι εκεί που έχει να αντιμετωπίσει σκληρά καρύδια όπως το best Seller Yamaha Tracer 9, το οσονούπω ερχόμενο Honda CB1000GT και τα ήδη καταξιωμένα BMW F 900 XR, Ducati Multistrada V2 και Triumph Tiger Sport 800.

Και στο καίριο ερώτημα για το αν θα τα καταφέρει να βγει ασπροπρόσωπο θα απαντήσουμε ναι, εννοείται, πρόκειται για μια καταπληκτική μοτοσικλέτα με άριστη οδική συμπεριφορά, κορυφαίες επιδόσεις, επώνυμα περιφερειακά και πλήθος από ηλεκτρονικά βοηθήματα.

Εγγυημένο πακέτο

Ο κινητήρας είναι ο γνωστός δικύλινδρος σε σειρά LC8 των 889cc, ο οποίος αποδίδει 105Hp και 100Nm ροπής. Συνοδεύεται από μία πλήρη σουίτα ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης, που περιλαμβάνουν traction control και Supermoto ABS με ευαισθησία στις κλίσεις (Cornering), φρένο κινητήρα (MSR), σύστημα αντισούζας, quickshifter, cruise control και τέσσερα οδηγικά προγράμματα: Rain, Street, Sport και το -προαιρετικό- Track mode για ακόμα πιο σπορ χρήση. Mε αυτό το τελευταίο παρέχεται υποστήριξη Launch Control στις εκκινήσεις και απενεργοποίηση του Wheelie Control. Όλα ελέγχονται μέσα από μια εξαιρετικά ευκρινή έγχρωμη οθόνη TFT, που πέραν της πλήρους πληροφόρησης παρέχει συνδεσιμότητα bluetooth με πλοήγηση turn by turn.

Το πλαίσιο παραμένει από χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα, με τον κινητήρα να λειτουργεί ως ενεργό δομικό στοιχείο και το υποπλαίσιο να έχει τη δυνατότητα προσθαφαίρεσης. Συνεργάζεται με μερικώς ρυθμιζόμενη ανάρτηση WP Apex, που προσφέρει σχετικά μεγάλες διαδρομές για ασφάλτινο μοντέλο (180mm). Οι χυτές ζάντες των 17 ιντσών συνδυάζονται με ελαστικά Michelin PowerGP, υπογραμμίζοντας τα σπορ χαρακτηριστικά του μοντέλου. Τέλος, τα φρένα περιλαμβάνουν τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες και δίσκους των 320mm μπροστά.

Εδώ το καλό το νέο

Η διάθεση του μοντέλου στις ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ξεκινήσει από τον μήνα που διανύουμε, με την τιμή του στην Ιταλία να έχει ήδη ανακοινωθεί στα 13.990€. Ευχάριστη έκπληξη αν αναλογιστούμε ότι το μοντέλο που αντικαθιστά κόστιζε, πάντα στη γειτονική χώρα, 15.280€! Άρα, είμαστε βέβαιοι πως και στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο θα συμβεί. Τα καλά του “κινέζικου” ανταγωνισμού είναι αυτά, καθώς ήδη βλέπουμε τους μεγάλους Ιάπωνες και Ευρωπαίους κατασκευαστές να εφαρμόζουν νέα πολιτική χαμηλότερων τιμών στα πλέον εμπορικά τους μοντέλα.

Το βίντεο που ακολουθεί αφορά στο προηγούμενο μοντέλο και είναι ενδεικτικό του σπορ χαρακτήρα της μοτοσικλέτας. Από τη στιγμή που δεν αλλάζει κάτι εκτός του φτερού γιατί να μην ρίξετε μια ματιά;