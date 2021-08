MotoGP Στυρίας: Εκπληκτική παρθενική νίκη του Χόρχε Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν με την Pramac Ducati μετάτρεψε σε νίκη τη χθεσινή του pole position και ανέβηκε για πρώτη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο MotoGP.

Ένα αστέρι γεννήθηκε στο Red Bull Ring, με τον εντυπωσιακό ρούκι Χόρχε Μαρτίν να παίρνει στο GP Στυρίας την πρώτη νίκη της καριέρας του στο MotoGP πάνω στη σέλα της Pramac Ducati. Σε έναν επεισοδιακό αγώνα, ο νεαρός Ισπανός άντεξε στην πίεση, πήρε την πρωτοπορία από τον πρώτο γύρο, ξεκινώντας από την pole position, και έμεινε στην πρώτη θέση μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ζοάν Μιρ είδε τη μοτοσικλέτα της Suzuki να είναι ταχύτατη, με την ενσωμάτωση του εξαρτήματος ελέγχου της βύθισης της πίσω ανάρτησης, και πήρε μια πολύ σημαντική 2η θέση. Στους κερδισμένους του αγώνα και ο Φάμπιο Κουαρταραό, που με τη Yamaha πήρε την 3η θέση και αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

For the second year running, Styria sees a breakthrough win for a hugely popular independent squad!



Congratulations @pramacracing! #MART1NATOR | #StyrianGP pic.twitter.com/O4qJzDbooV