Προσωρινή διακοπή στο GP Στυρίας με μοτοσικλέτες να φλέγονται (vid)

Ο αγώνας στο Red Bull Ring διακόπηκε στο 2ο γύρο λόγω σύγκρουσης μοτοσικλετών – οι αναβάτες είναι καλά.

Μόλις στο 2ο γύρο του GP Στυρίας στην πίστα του Red Bull Ring ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία. Ο Ντάνι Πεδρόσα είχε πρώση και η μοτοσικλέτα της ΚΤΜ έμεινε μέσα στην πίστα. Πάνω της έπεσε η Aprilia του Λορεντσο Σαβαντόρι, με τις δύο μοτοσικλέτες να πιάνουν φωτιά. Ευτυχώς και οι δύο αναβάτες δεν τραυματίστηκαν, αν και αρχικά ο Σαβαντόρι απομακρύνθηκε με φορείο.

Οι αγωνοδίκες αμέσως διέκοψαν τον αγώνα με κόκκινη σημαία για να μεταβούν γρήγορα στο σημείο το ιατρικό τιμ και οι άνθρωποι της πίστας να σβήσουν τις φωτιές.

RED FLAG Race stopped due to safety conditions Incident at Turn 3 involving #26 @26_DaniPedrosa and #32 @lorysava32 . Both riders conscious #StyrianGP pic.twitter.com/raizLPDueE

WATCH: The #StyrianGP comes to an early halt with Turn 3 incident! #MotoGP | https://t.co/WVPE3twItm