Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο και λίγο αστείο περιστατικό συνέβη στον αγώνα της Moto3 στο Όστιν.

Το Grand Prix ΗΠΑ στο Circuit of The Americas μάς χάρισε έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες των τελευταίων ετών στη μεγάλη κατηγορία,είχε όμως θέαμα και στις μικρότερες.

Στη Moto3, μάλιστα, σημειώθηκε ένα από τα πιο περίεργα περιστατικά. Δύο αναβάτες, ο Ιβάν Ορτόλα (Νο 48) και ο Στέφανο Νέπα (Νο 82), σε κάποιο σημείο του αγώνα συγκρούστηκαν και έπεσαν. Η πτώση έγινε με μικρή ταχύτητα και οι μοτοσικλέτες δεν έπαθαν σοβαρές ζημιές. Έως εδώ τίποτα το περίεργο. Αυτό που έγινε μετά, όμως, θα μείνει στη μνήμη για καιρό.

Ο Ορτόλα μετά την πτώση του έτρεξε να πάρει τη μοτοσικλέτα που νόμιζε ότι ήταν δική του. Πάνω στη σύγχυση της στιγμής όμως δεν συνειδητοποίησε ότι είχε ανέβει στη μοτοσικλέτα του Νέπα. Ο Νέπα από την πλευρά του το κατάλαβε αμέσως και έτρεξε πίσω από τον Ορτόλα, για να τον προλάβει προτού ξεκινήσει και φύγει με λάθος μοτοσικλέτα. Ευτυχώς τον πρόλαβε, και ο Ισπανός κατέβηκε και γύρισε στη δική του, την οποία οι άνθρωποι της πίστας είχαν ήδη σηκώσει από κάτω.

A mistake that we've seen several times in the past! 🔄@IvanOrtola48 went to the wrong motorcycle! 😅#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/Pdvm7mvM72