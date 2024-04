Ο Πέκο Μπανάια της Ducati Lenovo συνέτριψε το ρεκόρ στην ισπανική πίστα για να πάρει την πρωτιά.

Η χρονομετρημένη περίοδος των δοκιμαστικών είναι πολύ κρίσιμη σε κάθε 3ήμερο του MotoGP, πολλώ δε μάλλον στη Χερέθ, μια πίστα που όλοι οι αναβάτες γνωρίζουν πολύ καλά. Έτσι, στη διάρκειας 60 λεπτών διαδικασία όλοι έδωσαν το 100% για να εξασφαλίσουν μία θέση στην πρώτη 10άδα, που θα τους επέτρεπε να αποφύγουν τη «ζούγκλα» του Q1 στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Oh no! 💔@26_DaniPedrosa crashes out as well! But he got back up and he's leaving T2 on his feet ⚠️👍#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/K8natl2xIu