Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP, στην πίστα της Χερέθ.

Το Grand Prix Ισπανίας, ο τέταρτος αγώνας στο φετινό πρωτάθλημα του MotoGP ξεκίνησε με το FP1. Στη διαδικασία των 45 λεπτών, ομάδες και αναβάτες πήραν μία πρώτη γεύση από την πίστα της Χερέθ, ακολουθώντας τα προγράμματα με στόχο το καλύτερο δυνατό στήσιμο των μοτοσικλετών.

Ταχύτερος αναβάτης μετά την ολοκλήρωση του FP1 ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας σημείωσε το 1:36,630 και πήρε την 1η θέση, μπροστά από τον αδερφό του, Μαρκ. Ο πολυπρωταθλητής ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός, όμως κράτησε πίσω του τις δύο εργοστασιακές Aprilia. Ταχύτερος εκ των αναβατών της ιταλικής ομάδας ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες με διαφορά 0,591 δευτερόλεπτα από τον Α. Μάρκεθ.

📈 @alexmarquez73 goes top! 📈 Only a couple of minutes to go! ⏳ #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/g3goKGpTHV

Θετικό ήταν το ξεκίνημα του τριημέρου για τον Φράνκο Μορμπιντέλι, ο οποίος πήρε την 5η θέση και ήταν μπροστά από τον Μάρκο Μπεζέκι της VR46. O «γερόλυκος» Ντάνι Πεντρόσα ακολούθησε στην 7η θέση, με τον Ισπανό να έχει συμμετοχή μέσω wildcard για την KTM στο GP Ισπανίας.

Yellow flags are out! @JohannZarco1 has gone down at T8 💥



But he's already back on his feet 👍#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/cabYwjrZbE