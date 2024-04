Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον τέταρτο αγώνα του στο 2024, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Χερέθ της Ισπανίας.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP. Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Ισπανίας, το τριήμερο 26-28 Απριλίου στην πίστα της Χερέθ.

Η διαδρομή εισήλθε στο πρόγραμμα του MotoGP το 1987 και έχει γίνει έκτοτε αναπόσπαστο κομμάτι του. Πρόκειται για μια από τις πιο θεαματικές για αγώνες μοτοσικλέτας και στο παρελθόν έχουμε δει εντυπωσιακές μονομαχίες. Η Χερέθ έχει μήκος 4,42 χιλιόμετρα και αποτελείται από 13 στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 607 μέτρα.

Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 12 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 25. Πολυνίκης στο Grand Prix Ισπανίας είναι ο Ανχέλ Νιέτο με 11 νίκες ενώ 9 έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι. Ο αναβάτης που κέρδισε τον αγώνα το 2023 ήταν ο Πέκο Μπανάια.

Στο πρωτάθλημα αναβατών προηγείται μετά από τρεις αγώνες ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing με 80 βαθμούς. Ο Ισπανός έχει διαφορά 21 βαθμούς από τον Ενέα Μπαστιανίνι της Ducati, ενώ ο νικητής του GP ΗΠΑ, Μάβερικ Βινιάλες, σκαρφάλωσε στην 3η θέση με 56 βαθμούς. Ακολουθεί ο εκπληκτικός rookie, Πέδρο Ακόστα, ενώ 5ος είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια.

It was long overdue for @FabioQ20 to unleash his first #MotoGP win back in 2020! 😈



'El Diablo' ended an over 20 year drought of the ‘La Marseillaise’ being played on the rostrum! 🇫🇷#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/nVaB1TKuIM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 22, 2024

Το Grand Prix Ισπανίας του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τέταρτου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2024 στο gMotion by Gazzetta.

Virtually hugging the fans at home after what turned out to be his last #MotoGP podium 🥺



At 41 years of age, @ValeYellow46 took 3rd place in the scorching heat of Jerez back in 2020 👏#AndaluciaGP pic.twitter.com/iMrsGMjPWV April 22, 2024

Πρόγραμμα MotoGP, Grand Prix Ισπανίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 26 Απριλίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 27 Απριλίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας

Κυριακή 28 Απριλίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: Gold & Goose / Red Bull Content Pool