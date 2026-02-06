Η Νεφέλη Τίτα σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Μια σημαντική αλλαγή της τελευταίας στιγμής προέκυψε για την ελληνική αποστολή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026, λίγο πριν την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Λόγω της απόφασης των διοργανωτών να μην επιτρέψουν την παρέλαση ολόκληρης της ομάδας στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνο, η ελληνική αποστολή θα εκπροσωπηθεί στις παράλληλες τελετές που θα διεξαχθούν στις πόλεις Predazzo και Cortina d’Ampezzo.

Την τιμή της ελληνικής σημαίας αναλαμβάνει πλέον η Νεφέλη Τίτα, η οποία αντικαθιστά τον Αλέξανδρο Γκιννή ως Σημαιοφόρος. Η Τίτα, που συμμετέχει για δεύτερη φορά σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, θα ηγηθεί της παρέλασης στο Predazzo, πλαισιωμένη από τους συναθλητές της στους δρόμους αντοχής, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγέλη. Την ίδια ώρα, στην Cortina d’Ampezzo, την ελληνική παρουσία θα εκπροσωπήσει η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, Μαρία Ελένη Τσιόβολου, ενώ ο Αλέξανδρος Γκιννής αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ποια είναι η Νεφέλη Τίτα

Η επιλογή της Νεφέλης Τίτα αποτελεί αναγνώριση της συνεπούς και ανοδικής της πορείας στον χώρο της χιονοδρομίας. Γεννημένη στη Φλώρινα το 2003, η Τίτα μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στις πίστες υπό την καθοδήγηση του πατέρα και προπονητή της, Χρήστου Τίτα. Από τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων το 2020 έως την παρουσία της στο Πεκίνο το 2022, η αθλήτρια του Α.Ο. Φλώρινας έχει εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες εκπροσώπους των δρόμων αντοχής στη χώρα μας, με σταθερή παρουσία σε διεθνείς αγώνες της FIS και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Πέρα από τις αθλητικές της επιδόσεις, η Νεφέλη Τίτα συνδυάζει τον πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου με τις ακαδημαϊκές της υποχρεώσεις ως φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ελληνική αποστολή, υπό τον Αρχηγό Δημοσθένη Γυρούση, βρίσκεται ήδη στην Ιταλία έχοντας ολοκληρώσει το ταξίδι της από την Ηγουμενίτσα, έτοιμη να εκπροσωπήσει τη χώρα στη μεγαλύτερη γιορτή του χειμερινού αθλητισμού