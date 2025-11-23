Χτίζοντας πάνω στη δυναμική των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου 2022, όπου οι γυναίκες αποτέλεσαν το 44,7% των συμμετεχόντων και 10 αγωνίσματα είχαν πλήρη ισορροπία φύλων, στη διοργάνωση του Μιλάνο-Κορτίνα 2026 γίνεται το επόμενο βήμα.

Στους ερχόμενους Ολυμπιακούς, που θα διεξαχθούν μεταξύ 6-22 Φεβρουαρίου, οι γυναίκες θα αποτελέσουν το 47% των συμμετεχόντων αθλητών, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία της διοργάνωσης. Παράλληλα, από τα 116 αγωνίσματα τα 50 είναι γυναικών ενώ τα 12 είναι μικτά άρα οι γυναίκες θα συμμετάσχουν στο 53% των αγωνισμάτων της διοργάνωσης.

Επίσης, από τα 16 αθλήματα στα 12 θα υπάρξει πλήρης αριθμητική ισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών ενώ θα δούμε τέσσερα νέα αγωνίσματα γυναικών (dual moguls στο freestyle ski, luge doubles, ski jumping large hill, ski mountaineering sprint). Τέλος, για πρώτη φορά γυναίκες και άνδρες θα αγωνιστούν στις ίδιες αποστάσεις στο cross-country skiing.

Just under 3 months to go, for #MilanoCortina2026, an @Olympics with many firsts.



One of the most important milestones is that @milanocortina26 will be the most gender-balanced Olympic Winter Games in history, with women accounting for 47% of the allocated athlete quota places. pic.twitter.com/sZ0ZzuwDYH — IOC MEDIA (@iocmedia) November 17, 2025

Μπορεί τα παραπάνω στοιχεία να θεωρούνται αυτονόητα από πολλούς, ωστόσο είναι χρήσιμο να τονίσουμε πως έχει γίνει πολύ μεγάλη και σημαντική πρόοδος στην ισότητα μεταξύ των δύο φίλων στον αθλητισμό καθώς πριν από 100 χρόνια το ποσοστό των γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς ήταν μόλις 4,3% και συμμετείχαν μόνο στο καλλιτεχνικό πατινάζ (Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Σαμονί 1924).

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε, επίσης, πως η έμπρακτες προσπάθειες για ισότητα επεκτείνονται και εκτός των αγωνιστικών χώρων αφού στην οργανωτική επιτροπή του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 45% στη senior ηγεσία και το 48% στο συνολικό δυναμικό ενώ το 55% των εθελοντών είναι γυναίκες.