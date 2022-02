Ο Γιον Σάλινεν σε μία άσκηση ρουτίνας στο freestyle προσγειώθηκε με…. κίνηση καράτε πάνω σε έναν κάμεραμαν.

Ποιος είπε ότι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες δεν κρύβουν και κινδύνους για τα τηλεοπτικά συνεργεία;

Ενας κάμεραμαν το έζησε από πρώτο χέρι κατά την διάρκεια του προγράμματος ενός σκιέρ στο σνόουμπορντ και το ελεύθερο πρόγραμμα.

Ο Φινλανδός Γιον Σάλινεν λίγο πριν τελειώσει το πρόγραμμά του, σε ένα άλμα δεν υπολόγισε καλά και αντί να κάνει την φιγούρα του έπεσε πάνω σε έναν κάμεραμαν, ξαπλώνοντάς τον στο έδαφος.

Watch out for the cameraperson!



Does Jon Sallinen owe them a new camera? #Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD