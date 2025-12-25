Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Διαθλητής πέθανε στο ξενοδοχείο όπου έκανε προετοιμασία
Σοκ στον κόσμο του παγκόσμιου αθλητισμού και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Νορβηγού διαθλητή Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο ανερχόμενος πρωταθλητής, που θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της Νορβηγίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο–Κορτίνα, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε, στην περιοχή του Τρεντίνο, στο προπονητικό καμπ όπου βρισκόταν.
Η Διεθνής Ένωση Διάθλου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του αθλητή, κάνοντας λόγο για ένα άτομο που άφησε έντονο αποτύπωμα στο άθλημα παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ο Μπάκεν είχε διαγνωστεί το 2022 με μυοκαρδίτιδα, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να απέχει προσωρινά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.
Παρά τα προβλήματα υγείας που ανά διαστήματα αντιμετώπιζε, είχε επιστρέψει στη δράση με στόχο να βρεθεί στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 10 χιλιόμετρα σπριντ και σε δύο αγωνίσματα σκυταλοδρομίας, με τέσσερις νίκες σε Παγκόσμια Κύπελλα, ο Μπάκεν θεωρούνταν ένα σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά του νορβηγικού διάθλου.
❄️ #Biathlon | 🕊️ Le monde du biathlon est en deuil : Sivert Guttorm Bakken (27 ans) est décédé.— francetvsport (@francetvsport) December 23, 2025
⚫ Le Norvégien a été retrouvé inanimé dans sa chambre d’hôtel en Italie, quelques jours après l’étape de Coupe du monde au Grand-Bornand à laquelle il avait participé. pic.twitter.com/LHmteqpdH3
