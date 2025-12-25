Θλίψη στο παγκόσμιο διάθλο, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν σε ηλικία 27 ετών, λίγο πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σοκ στον κόσμο του παγκόσμιου αθλητισμού και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Νορβηγού διαθλητή Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο ανερχόμενος πρωταθλητής, που θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της Νορβηγίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο–Κορτίνα, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε, στην περιοχή του Τρεντίνο, στο προπονητικό καμπ όπου βρισκόταν.

Η Διεθνής Ένωση Διάθλου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του αθλητή, κάνοντας λόγο για ένα άτομο που άφησε έντονο αποτύπωμα στο άθλημα παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ο Μπάκεν είχε διαγνωστεί το 2022 με μυοκαρδίτιδα, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να απέχει προσωρινά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Παρά τα προβλήματα υγείας που ανά διαστήματα αντιμετώπιζε, είχε επιστρέψει στη δράση με στόχο να βρεθεί στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 10 χιλιόμετρα σπριντ και σε δύο αγωνίσματα σκυταλοδρομίας, με τέσσερις νίκες σε Παγκόσμια Κύπελλα, ο Μπάκεν θεωρούνταν ένα σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά του νορβηγικού διάθλου.