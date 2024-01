H Δανία νίκησε τη γηπεδούχο Γερμανία με 29-26 στην Κολωνία και προκρίθηκε έπειτα από 10 χρόνια στον τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η Δανία είναι ξανά εδώ, έτοιμη να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Γερμανίας.

Ο Μίκελ Xάνσεν και η παρέα του, νίκησαν τους γηπεδούχους Γερμανούς με 29-26 (12-14 ημ.) στην Κολωνία και θα διεκδικήσουν την ευρωπαϊκή κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2014.

Η Δανία, νυν πρωταθλήτρια κόσμου, ακόμα δεν γνωρίζει αν στον τελικό της Κυριακής (28/1) θα παίξει με τη Γαλλία, από την οποία είχε ηττηθεί στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το 2021.

