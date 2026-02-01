O Αθηναϊκός γερά στη μάχη της 4ης θέσης

Ο Αθηναϊκός νικώντας την Πυλαία με 31-26, μπήκε γερά στη διεκδίκηση της 4ης θέσης με την Αναγέννηση Άρτας στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών.

Ο Αθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε από τον εκτός έδρας αγώνα του με την Πυλαία, η ομάδα του Βύρωνα επικράτησε με 31-26 για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες της για την κατάκτηση της 4ης θέσης, που οδηγεί στα πλέι οφ.

Η αθηναϊκή ομάδα έπιασε την Αναγέννηση Άρτας στους 13 βαθμούς, με την ομάδα της Ηπείρου να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ θα την υποδεχθεί στον Βύρωνα στη 16η αγωνιστική, με την Αναγέννηση να έχει επικρατήσει στον αγώνα του 1ου γύρου με 25-23.

Σημαντικό έδαφος στη διεκδίκηση της 4ης θέσης έχασε το Πανόραμα, μετά την ήττα του από το Καματερό με 29-23.

Τα στοιχεία των αγώνων

Πυλαία - Αθηναϊκός 26-31

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-5, 7-8, 10-10, 12-12, 14-15 (ημχ.), 17-17, 18-20, 19-22, 21-24, 22-28, 26-31.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Κουκμίση 4, Μήγγα 4, Τσιγαρίδα Αθανασία 9, Χριστοφόρις 2, Καραχαρίση, Λίμα, Παπαδοπούλου, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 3, Κιουκτσόγλου 3, Τσιγαρίδα Αθηνά 1, Τσιρώνη, Βαρυτιμιάδου, Πανιώρα.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα 1, Διακογιάννη 4, Σουκακουέξε 6, Χατζηλιάδου, Τζούρισιτς 1, Σαββαλάκη, Ταβάρες, Χαριτίδη 3, Σα Πεσόα 10, Βέτκοβα 3, Αμπατζή, Νούσια 3, Μαρούλη, Μπόζιου.

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπούλιας, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα:3-5, Πέναλτι:5/5-2/2.

ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΠ Πανόραμα 29-23

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 5-5, 9-7, 11-7, 13-7, 15-10 (ημχ.), 18-13, 21-14, 24-15, 25-16, 28-20, 29-23.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Βασιλείου Μ. 1, Ναντότσι 4, Κοτρώτσιου 1, Λουρίδα, Σουρχάν, Μπανάση 3, Ψαριώτη 6, Παπαδοπούλου, Βασιλείου Αν. 8, Πατρώνη 6, Λουρεντάζακη, Σακκελαρίου, Ντρίνιτς, Βιταλάκη, Μαυροπούλου.

ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Μπούσρα, Πατσάνη, Ντουσέ, Γιαννοπούλου, Πέγιου 1, Μούρνου 9, Κουρτίδη, Τσιαμούρα 3, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 1, Κυρικλίδου 6, Σισέ 3.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα:4-5, Πέναλτι:1/4-4/4.

(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Ανταλής)

Βαθμολογία

(12η αγωνιστική)