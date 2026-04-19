Ο Αθηναϊκός είχε την ευκαιρία και δεν την άφησε να πάει χαμένη, νίκησε τον Άρη Νίκαιας με 35-26 στον Βύρωνα για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών κι εξασφάλισε την έξοδο στην Ευρώπη για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια.

Μετά και τη 18η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, ο Αθηναϊκός ισοβάθμησε με την Πυλαία και το Πανόραμα στους 15β., έχοντας όμως υπέρ του τις ισοβαθμίες, πήρε την 5η θέση και μαζί μια θέση στο EHF European Cup.

H κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί με δύο εξ αναβολής παιχνίδια του ΠΑΟΚ, το εκτός έδρας με το Καματερό για τη 16η αγωνιστική (22/4) και με τον Αθηναϊκό εντός έδρας για τη 17η αγωνιστική (25/4).

Αποτελέσματα - Βαθμολογία (18η αγων.)

Σάββατο 18 Απριλίου

ΑΕΠ Πανόραμα- ΠΑΟΚ 24-35

Νέα Ιωνία - Αναγέννηση Άρτας 28-26

Κυριακή 19 Απριλίου

Πυλαία - ΑΕΚ 37-25

ΓΑΣ Καματερού - Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 31-21

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 5-5, 7-7, 9-10, 12-11, 13-13 (ημχ.), 15-15, 19-17, 23-18, 26-18, 27-19, 31-21.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 4, Χριστοπούλου 7, Κοτρώτσιου, Ιωάννου 1, Λουρίδα 3, Μπανάση, Ψαριώτη 2, Παπαδοπούλου 1, Βασιλείου Αν. 10, Πατρώνη 1, Τάρρου 1, Σακελλαρίου, Ντρνιτς, Βιταλάκη, Μαυροπούλου 1.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Φιράκου Άνα 7, Τόλιου, Φιράκου Αντέλα 5, Θεοδωρίδου 1, Ντίνι, Ηλιού, Δημάκου 2, Φιλιππιάδου 4, Φλώρου, Πασατζάκη, Κουρκουλάκη, Στανκίδου 2.

Διαιτητές: Καρυδάκης- Μπράμου, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα:5-6, Πέναλτι:4/4-1/2.

Αθηναϊκός- Άρης Νίκαιας 35-26

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 42-2, 7-5, 9-6, 13-8, 18-9 (ημχ.), 21-11, 22-12, 25-16, 27-20, 30-22, 35-26.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Διακογιάννη 6, Σουκακουέξε 5, Χατζηλιάδου, Τζούρισιτς, Κούρου 1, Σαββαλάκη 4, Ταβάρες 4, Χαριτίδη, Σα Πεσόα, Βέτκοβα 6, Αμπατζή, Νούσια 5, Μαρούλη, Μπόζιου 4, Βορβολάκου.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ευαγγελάκου): Σκάλα, Μαυρογεώργη 2, Παπαδοπούλου 1, Σιτόγλου, Μαντζώρου 9, Λυτρίβη Τ. 9, Λυτρίβη Θ., Μιχαλοπούλου, Φέσκου 1, Μανιά 3, Ταβλαρίδη 1, Παρέσογλου.

Διαιτητές: Νιντερέγγερ- Δρακόπουλος, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα:2-7, Πέναλτι:0/1-4/5.

