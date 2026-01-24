Ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας τα Βριλήσσια με 28-26 και έμεινε μόνος στην κορυφή της Hanbball Premier, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να έχουν δύο παιχνίδια λιγότερα.

Ο ΠΑΟΚ, αν και στο τελευταίο πεντάλεπτο είδε τα Βριλήσσια να πλησιάζουν, πήρε την εκτός έδρας νίκη με 28-26 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε την 11η νίκη στο πρωτάθλημα κι έμεινε μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό που ακολουθούν να έχουν από δύο παιχνίδια λιγότερα.

Με γκολ από τον Ηλιόπουλο στο 59:58 ο Ιωνικός πήρε την ισόπαλία (30-30) στο ματς με τη Δράμα, με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας να εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα γηπεδούχοι για την 4η θέση και την είσοδο στα πλέι οφ.

Τέλος, ο Ζαφειράκης Νάουσας επιβλήθηκε του Φέρωνα Βέροιας με 39-31 για την 6η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία

(14η αγωνιστική)

Ιωνικός ΝΦ - Δράμα 30-30

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-6, 6-9, 8-12, 11-14, 14-17 (ημχ), 15-18, 18-21, 21-23, 24-26, 26-27, 30-30

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 4, Σ. Αϊβαλιώτης 3, Ραράκος, Κουτουλογένης, Μακρόγλου, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης 1, Ηλιόπουλος 5, Ι. Βασιλείου 3, Κοσκινάς, Νάκος 4, Ρούσος 6, Αραπακόπουλος 1, Λιόλιος 3, Κολλύρης, Π. Αϊβαλιώτης

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Κρητικός 2, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 6, Πολύδωρος, Λατσάκου 1, Τοζακίδης, Χόρβατ 10, Χρηστίδης, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 1, Σίνα 7, Μαρκατάτος.

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Κόκκινη: 47:15 Λατσάκου, 52:45 Καραμπουρνιώτης (τρία δίλεπτα), 52:45 Μαρκατάτος (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 5-8, Πέναλτι: 4/4-6/8

Βριλήσσια - ΠΑΟΚ 26-28

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-5, 4-8, 7-10, 9-12, 9-16 (ημχ), 11-17, 13-20, 16-22, 18-23, 20-25, 26-28

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Γιασίν 1, Τζηράς 4, Γκρεγκουλόφσκι 1, Κολεζάκης 2, Μάλλιος 6, Μπραουδάκης, Ευγενίδης, Βαρδαξόπουλος, Μπάγιος 3, Κομπείσι 1, Κιούσης, Π. Στάθης 3, Βάρπε 1, Σάντβαντ, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης 2

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 3, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 10, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόφσκι, Νικολαΐδης, Ιωάννου 7, Μουράντ, Μπουμπουλέντρας, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Άρσιτς, Φεράς, Μαμντούχ 1.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 3/4-4/5

Ζαφειράκης Νάουσας - Φέρωνας Βέροιας 39-31

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 7-4, 19-7, 13-11, 18-13, 21-15 (ημχ), 24-19, 27-21, 29-23, 34-27, 36-29, 39-31

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 4, Γκαζιόλης, Τσαγκέρας, Τσιγαρίδας 3, Θεοδωρόπουλος 12, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 4, Αθανασιάδης 6, Σιγγιρίδης 3, Φύκατας, Τζάτσκας, Βαφείδης 3, Τσάτσας 4, Μπιτέρνας

ΦΕΡΩΝ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβανίσεβιτς 1, Κερλίδης 7, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης, Γκεοργκιέφσκι 4, Αγερίδης, Μόμιτς 8, Ταπάντζης 5, Μπαλτζής, Μπούντκο, Στογιάννος, Μασάδης 1, Ζαμάνης, Μπουγιάκας 5, Κυρικλίδης.

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπούλιας, Παρατηρητής: Μιχαηλίδης, Δίλεπτα: 4-6, Πέναλτι: 3/4-2/3

Η βαθμολογία