H ΑΕΚ παρά τις απουσίες της πέρασε από την έδρα της Δράμας με 43-33 και έφθασε στο επτά στα επτά στη Handball Premier.

Η ΑΕΚ πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο επιθετικό κομμάτι και παρά τις απουσίες, νίκησε εκτός έδρας τη Δράμα με 43-33 για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

H «Ένωση» πέτυχε το επτά στα επτά, μαζί με τον Ολυμπιακό οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος κι ενώ στην επόμενη αγωνιστική και τη Δευτέρα (10/11) υπάρχει το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.

Οι Σαλέμ, Ντάβιες, Κεϊτά και Ζεντί απουσίαζαν λόγω τραυματισμών, ενώ ο Γκαρέν αγωνίστηκε παρά τις ενοχλήσεις που ένιωθε.

Παρόλα αυτά η ΑΕΚ με την υποστήριξη των οπαδών της, επέβαλε από την αρχή το ρυθμό της απέναντι στη Δράμα, προηγήθηκε με 22-16 στο ημίχρονο, με τους «κιτρινόμαυρους» χωρίς να απειληθούν να φθάνουν στο τελικό 43-33

Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία

7η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Αθηναϊκός 38-26

ΑΣΕ Δούκα- Ιωνικός ΝΦ 30-30

Τα πεντάλεπτα: 1-5, 3-7, 7-11, 10-12, 11-14, 13–4(ημχ.), 17-15, 20-18, 24-19, 25-24, 27-26, 30-30.

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης , Ταουσάνης , Χατσατουριάν 5, Μπατής 12, Μελετάκος, Τσιούμας , Κάιπερς 1, Χαριτωνίδης 2, Μαυρομάτης, Κραντζ 3, Χουρσουντιαν 7, Ελοζιεουα, Ντανουλετ, Αλαισκας, Ριμπέ, Καραγιάννης.

Ιωνικός ΝΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 2, Αϊβαλιώτης Σ. 6, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 3, Βασιλείου 8, Κοσκινάς 5, Νάκος, Ρούσος 1, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Αθανασιάδης 1, Κολλύρης, Αϊβαλιώτης Π.

Δίλεπτα: 7-7 (Στο 59.59 αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Ελοζιεουα για επικίνδυνο παιχνίδι. Πέναλτι: 4/5-6/8.

Φέρωνας Bέροιας - Διομήδης Άργους 26-34

Βριλήσσια - Ζαφειράκης Νάουσας 30-35

Τα πεντάλεπτα: 2-5, 4-8, 5-11, 7-13, 11-16, 13-20 (ημχ), 15-22, 18-24, 21-27, 22-30, 26-33, 30-35

Βριλήσσια (Τούτσης): Τζηράς 1, Γκρεγκουλόφσκι, Βόλινετς 1, Κολεζάκης 1, Μάλλιος 6, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 6, Κυριακόπουλος, Βαρδαξόπουλος 4, Μπάγιος 1, Π. Στάθης, Κιούσης, Π. Στάθης 4, Τόμσον 2, Στεφανίτσης 4

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 6, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 9, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 6, Αθανασιάδης 6, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 2, Φύκατας, Τζάτσκας, Βαφείδης 4, Τσάτσας 1, Μπιτέρνας

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 1/2-4/5

Δράμα- ΑΕΚ 33-43

ΠΑΟΚ- ΓΑΣ Κιλκίς 31-15

Η βαθμολογία

(6η αγωνιστική)