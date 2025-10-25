Handball Premier: H AEK πέρασε με... 43 από τη Δράμα
Η ΑΕΚ πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο επιθετικό κομμάτι και παρά τις απουσίες, νίκησε εκτός έδρας τη Δράμα με 43-33 για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.
H «Ένωση» πέτυχε το επτά στα επτά, μαζί με τον Ολυμπιακό οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος κι ενώ στην επόμενη αγωνιστική και τη Δευτέρα (10/11) υπάρχει το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.
Οι Σαλέμ, Ντάβιες, Κεϊτά και Ζεντί απουσίαζαν λόγω τραυματισμών, ενώ ο Γκαρέν αγωνίστηκε παρά τις ενοχλήσεις που ένιωθε.
Παρόλα αυτά η ΑΕΚ με την υποστήριξη των οπαδών της, επέβαλε από την αρχή το ρυθμό της απέναντι στη Δράμα, προηγήθηκε με 22-16 στο ημίχρονο, με τους «κιτρινόμαυρους» χωρίς να απειληθούν να φθάνουν στο τελικό 43-33
Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία
7η αγωνιστική
- Ολυμπιακός - Αθηναϊκός 38-26
- ΑΣΕ Δούκα- Ιωνικός ΝΦ 30-30
Τα πεντάλεπτα: 1-5, 3-7, 7-11, 10-12, 11-14, 13–4(ημχ.), 17-15, 20-18, 24-19, 25-24, 27-26, 30-30.
ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης , Ταουσάνης , Χατσατουριάν 5, Μπατής 12, Μελετάκος, Τσιούμας , Κάιπερς 1, Χαριτωνίδης 2, Μαυρομάτης, Κραντζ 3, Χουρσουντιαν 7, Ελοζιεουα, Ντανουλετ, Αλαισκας, Ριμπέ, Καραγιάννης.
Ιωνικός ΝΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 2, Αϊβαλιώτης Σ. 6, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 3, Βασιλείου 8, Κοσκινάς 5, Νάκος, Ρούσος 1, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Αθανασιάδης 1, Κολλύρης, Αϊβαλιώτης Π.
Δίλεπτα: 7-7 (Στο 59.59 αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Ελοζιεουα για επικίνδυνο παιχνίδι. Πέναλτι: 4/5-6/8.
Φέρωνας Bέροιας - Διομήδης Άργους 26-34
Βριλήσσια - Ζαφειράκης Νάουσας 30-35
Τα πεντάλεπτα: 2-5, 4-8, 5-11, 7-13, 11-16, 13-20 (ημχ), 15-22, 18-24, 21-27, 22-30, 26-33, 30-35
Βριλήσσια (Τούτσης): Τζηράς 1, Γκρεγκουλόφσκι, Βόλινετς 1, Κολεζάκης 1, Μάλλιος 6, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 6, Κυριακόπουλος, Βαρδαξόπουλος 4, Μπάγιος 1, Π. Στάθης, Κιούσης, Π. Στάθης 4, Τόμσον 2, Στεφανίτσης 4
Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 6, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 9, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 6, Αθανασιάδης 6, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 2, Φύκατας, Τζάτσκας, Βαφείδης 4, Τσάτσας 1, Μπιτέρνας
Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 1/2-4/5
Δράμα- ΑΕΚ 33-43
ΠΑΟΚ- ΓΑΣ Κιλκίς 31-15
Η βαθμολογία
(6η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 14
- 2.ΑΕΚ 14
- 3.ΠΑΟΚ 10
- 4.Αθηναϊκός 9
- 5.Διομήδης Άργους 8
- 6.Ιωνικός ΝΦ 7
- 7.ΓΑΣ Κιλκίς 5
- 8.Ζαφειράκης Νάουσας 7
- 9.ΑΣΕ Δούκα 5
- 10.Δράμα 2
- 11.Βριλήσσια 2
- 12.Φέρωνας Βέροιας 1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.