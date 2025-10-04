Η ΑΕΚ πέρασε με άνεση από τον Βύρωνα

Η ΑΕΚ «έσπασε» το αήττητο του Αθηναϊκού, επικρατώντας με 37-29 στον Βύρωνα για την 4η αγωνιστική στη Handball Premier.

Η ΑΕΚ δείχνοντας σοβαρό αγωνιστικό πρόσωπο πέρασε νικηφόρα από το γυμναστήριο «Στ. Καραλής» του Βύρωνα, επικρατώντας του Αθηναϊκού με 37-29 για την 4η αγωνιστική της Handball Premier.

H Ένωση υποχρέωσε τους «Λόρδους» στην πρώτη φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα και πλησίασαν τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό σε απόσταση μιας νίκης, έχοντας κι ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον ΓΑΣ Κιλκίς.

Σπουδαία νίκη, τη 2η στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ζαφειράκης Νάουσας, επικρατώντας εντός έδρας της Δράμας, με 35-28, με τους φιλοξενούμενους να γνωρίζουν την 3η ήττα.

Την πρώτη νίκη σημείωσε και ο ΓΑΣ Κιλκίς, νικώντας με άνεση τον Φέρωνα Βέροιας με 34-21.

Τα στοιχεία των αγώνων

ΓΑΣ Κιλκίς - Φέρωνας Βέροιας 34-21



Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-3, 6-5, 10-7, 13-9, 16-12 (ημχ.) 20-13, 23-14, 25-16, 28-17, 30-19, 34-21

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Ρέντα 4, Τσαμουρίδης 3, Αλεξανδρίδης 4, Κουκμίσης 6, Μπουτκάρης 4, Χαριζόπουλος 1, Ντελίριεφ 1, Τζέλη, Μαντάς 2, Μπέρεζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 4, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς.

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 2, Χατζηπαναγιωτίδης, Κερλίδης 1, Ζαμάνης, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης, Ταπάντζης 5, Μόμιτς 5, Κουκουτσίδης 1, Μπαλτζής 6, Μπούντκο, Μπουγιάκας, Ταραμονλής, Μαυρίδης 1, Μασάδης.

Διαιτητές: Θεοδοσίου-Παπούλιας, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 4/6-3/6

Αθηναϊκός - ΑΕΚ 29-37

Tα πεντάλεπτα: 2-4, 6-10, 8-14, 11-16, 14-19, 17-22 (ημχ), 18-23, 19-27, 23-31, 26-35, 27-36, 29-37

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης 3, Άλμπεκ 5, Παπάζογλου, Γερουλάνος 3, Τσορτέκης 3, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος 1, Ζαρίκος 4, Παπαδιονυσίου, Βρεττός 1, Παγιάτης 7, Δ. Βούλγαρης 2

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 3, Ντουάρτε, Βλαστός, Σμίντ, Παναγιώτου 6, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς, Ντάβιες 1, Γκαρέν, Γκούντγιονσον, Τουρέ 10, Στούμπερ 7, Κουν 3, Ίβιτς 5, Σαλέμ 2

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 2/3-2/2

Ζαφειράκης Νάουσας - Δράμα 35-28

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-5, 4-9, 11-11, 13-13, 16-17 (ημχ), 21-18, 25-20, 28-23, 30-26, 32-27, 35-28

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 3, Τσαγκέρας, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 12, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 7, Αθανασιάδης 3, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 7, Φύκατας, Τζάτσκας, Τσάτσας, Βαφείδης 3, Μπιτέρνας

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός, Κοτσιώνης 3, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 4, Τσαμεσίδης 4, Πολύδωρος 3, Λατσάκου 2, Τοζακίδης, Ντεσμπό, Μανωλούδης 5, Μεσσίνης, Κόρσακ, Σίνα 4, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 3

Διαιτητές: Νάτσος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Σίσκου, Κόκκινη: 48:55 Μαρκατάτος, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 3/3-3/4

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

Ιωνικός - Ολυμπιακός 28-29

ΓΑΣ Κιλκίς - Φέρωνας 34-21

Ζαφειράκης Νάουσας - Δράμα 35-28

Αθηναϊκός - ΑΕΚ 29-37

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

17:00 Διομήδης - Βριλήσσια

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

16:45 ΑΣΕ Δούκα - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

H βαθμολογία

(4η αγωνιστική)