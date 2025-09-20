LIVE Streaming: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Handball Premier....
Η σεζόν στην Handball Premier ξεκινάει με ένα δυνατό ματς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, το οποίο θα λάβει χώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης.
Ο κάτοχος του φετινού Super Cup Ελλάδας και περυσινός πρωταθλητής θα υποδεχθεί στους Θεσσαλονικείς σε ένα ματς που οι δύο ομάδες θα δώσουν... μάχη για τη νίκη.
Δείτε τον αγώνα Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
@Photo credits: INTIME
