Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκε και ανακοίνωσε στους παίκτες της ΑΕΚ πριμ μισού εκατομμυρίου μετά τη νίκη-πρόκριση επί της Κραϊόβα στους «16» του Conference League.

Μετά την επική ανατροπή της ΑΕΚ επί της Κραϊόβα, ακολούθησε και πάρτι στα αποδυτήρια των «κιτρινόμαυρων». Ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα κατέβηκαν να συγχαρούν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και ακολούθησαν τρομερές σκηνές με τον πρόεδρο της Ένωσης να επιφυλάσσει μία έκπληξη στους ποδοσφαιριστές του.

Σύσσωμη η ομάδα τραγουδούσε «Ωωωω Super Mario», με τον Μάριο Ηλιόπουλο να ξεκινά λέγοντας ότι θα τους μοιράσει το ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ. Ύστερα από παρεμβάσεις διαφόρων παικτών, που επικαλούνταν τις γιορτές των Χριστουγέννων ζητώντας κι άλλα, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέβασε το ποσό στο μισό εκατομμύριο και αμέσως μετά ακολούθησε έκρηξη χαράς από τα μέλη της Ένωσης.

Αναλυτικά ο τρόπος που το ανακοίνωσε στους παίκτες του

«Σήμερα είχαμε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό, αξίζαμε να κερδίσουμε χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά η μπάλα είναι μπάλα μερικές φορές πάει στον στόχο αλλά μερικές άλλες πάει ένα εκατοστό έξω. Και οι μπάλες είναι μπάλες (σ.σ εννοούσε τα γεννητικά όργανα). Σήμερα είναι η μέρα του σασπένς, 300 χιλιάδες...400 χιλιάδες...500 χιλιάδες!!»