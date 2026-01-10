Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έδωσαν ραντεβού στα ημιτελικά του Final 4 Κυπέλλου γυναικών

H AEK και ο ΠΑΟΚ απέκλεισαν τον Άρη Νίκαιας και το Πανόραμα και θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό του Final 4 του Κυπέλλου γυναικών, που θα έχει ουσιαστικά χαρακτήρα τελικού.

Το τυπικό της υπόθεσης ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνουν τις αναμενόμενες νίκες στους νοκ άουτ προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας χάντμπολ γυναικών και να δίνουν ραντεβού στον ημιτελικό του Final 4 (13-16 Mαρτίου), σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα έχει τον χαρακτήρα τελικού.

Η ΑΕΚ έχοντας αφήσει εκτός συνέχειας την κυπελλούχο Νέα Ιωνία, στον προημιτελικό επικράτησε επί του Άρη Νίκαιας με το εντυπωσιακό 48-23 στο το «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, «σφραγίζοντας» την πρόκριση στο Final 4.

Ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του νίκησε το Πανόραμα με 40-30, σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησε μετά το 40ό λεπτό.

Στο Final 4 θα είναι και η Αναγέννηση Άρτας, ξεπερνώντας εντός έδρας το εμπόδιο του Πανελλήνιου Νεάπολης Συκεών με 29-21. Η ομάδα της Ηπείρου θα μάθει τη δική της αντίπαλο από τον αγώνα του Αθηναϊκού με την Πυλαία, που θα γίνει την Κυριακή (11/1, 16:00) στον Βύρωνα.

Το πανόραμα του Κυπέλλου

1ος γύρος

Νέα Ιωνία- ΑΕΚ 18-22

ΠΑΟΚ - ΓΑΣ Καματερού 32-13

Προημιτελικά

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

ΠΑΟΚ - Πανόραμα 40-30

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 7-8, 11-11, 15-12, 18-14, 20-17 (ημχ.), 22-20, 25-21, 29-23, 33-25, 35-29, 40-30.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 4, Τροχίδου Χ. 2, Τροχίδου Ελ. 6, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 7, Θεοδοσοπούλου, Λιούκα 1, Ολζόβα 1, Σεβδίλη, Ανδρίτσου 10, Πρέμοβιτς 5, Σελεμίδου 1, Κουλούρη, Μπουράτο 2, Μιλόγεβιτς 1.

Πανόραμα (Οικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη, Γιαννοπούλου 9, Πέγιου 3, Περτζεγκάι, Μούρνου 6, Κουρτίδη, Τσιαμούρα 1, Χριστοδουλίδου 6, Κουκλοτίδου 3, Κυρικλίδου 2.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Δημόλας, Δίλεπτα:1-3, Πέναλτι:3/4-2/2.

ΑΕΚ – Άρης Νίκαιας 48-23

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 9-1, 14-4, 16-5, 21-7, 24-9 (Ημ.), 28-10, 33-1, 39-14, 41-18, 46-22, 48-23.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 1, Βιτκόφσκα 3, Παναγιωτίδου 8, Ρεσέντε 5, Σαμολαδά 3, Ζενέλι 7, Κατσίκα 3, Παϊζίνιο 3, Σαρκίρη 2, Μανιά 6, Γκονσάλβες 1, Γκόμες 3, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 3.

Άρης Νίκαιας (Μαρία Ευαγγελάκου): Διακογιάννη 3, Μαυρογεώργη 1, Καραγιάννη 4, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου, Λούκου 1, Λυτρίβη Τ. 6, Λυτρίβη Θ., Μιχαλοπούλου, Μαντζώρου 5, Ταβλαρίδη 3, Παρεσόγλου.

Διαιτητές: Ποδηματά-Στασίνου. Δίλεπτα: 3-2. Πέναλτι: 1/3-3/3.

Αναγέννηση Άρτας - Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 29-21

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

«Καραλής» 16:00 Αθηναϊκός- Πυλαία

Final Four (13-16 Μαρτίου)