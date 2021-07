Η Μπάιλς αποσύρθηκε και άπαντες είναι στο πλευρό της! (pics)

Η Σιμόν Μπάιλς αποσύρεται και από το σύνθετο ατομικό, για λόγους ψυχικής υγείας και βρίσκει άπαντες στο πλευρό της.

Η Σιμόν Μπάιλς είναι εκτός και από το σύνθετο ατομικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού από την αρχή έδειχνε να είναι μακριά από τον καλό της εαυτό. Η κορυφαία γυμνάστρια ενόργανης γυμναστικής βρέθηκε στο Τόκιο, με τις προσδοκίες να είναι τεράστιες, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον καλό της εαυτό.

Κατά την χθεσινή ημέρα αποσύρθηκε από το ομαδικό, δεν πήρε μέρος και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κάποιον τραυματισμό, αφού η προσγείωση στο άλμα της ήταν κακή, για το επίπεδο της. Κάπου εκεί άρχισε να γίνεται γνωστό ότι η αθλήτρια δεν ήταν στην καλύτερη της κατάσταση κυρίως ψυχολογικά και πριν από λίγο αποσύρθηκε και από το σύνθετο ατομικό, για λόγους που σχετίζονται με την ψυχική της υγεία.

«Σε αυτούς του Ολυμπιακούς Αγώνες ήθελα να είμαι για τον εαυτό μου. Αλλά ακόμα το κάνω για τους άλλους. Με πληγώνει που κάνοντας αυτό που αγαπώ, δεν το κάνω για εμένα, αλλά για να ευχαριστήσω άλλους», σχολίασε η αθλήτρια.

Η Μπάιλς έχει δεχθεί άπειρη αγάπη και υποστήριξη από τους υπόλοιπους αθλητές και η ίδια καθησύχασε άπαντες ότι σύντομα θα έχει βρει τον εαυτό της. Πάντως, σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες η πορεία της σταματά κάπου εδώ και η Τζέιντ Κάρει θα είναι εκείνη που θα αγωνιστεί τελικά στην θέση της.

Το δικό του μήνυμα στην Μπάιλς έστειλε και ο Μάικλ Φελπς, με τον ίδιο να έχει βρεθεί και εκείνος σε μια «μάχη», με τα ψυχολογικά προβλήματα, ενώ και ο Πάου Γκασόλ στάθηκε στο πλευρό της.

«Όλη μου την υποστήριξη για την Σιμόν Μπάιλς. Η ψυχική υγεία είναι ένα κλειδί της υγεία μας και ΠΡΕΠΕΙ πάντα να είναι η προτεραιότητα μας. Χρειαζόμαστε ο αθλητικός κόσμος να συγκεντρωθεί στα συναισθήματα και στο να είμαστε καλά ψυχικά περισσότερο. Σε ευχαριστούμε που χρησιμοποιείς την πλατφόρμα, είσαι πρωταθλήτρια», σχολίασε ο Γκασόλ.

Από την πλευρά του ο Φελπς τόνισε: «Κουβαλάμε μεγάλο βάρος στους ώμους μας και είναι δύσκολο ειδικά όταν έχουμε πάνω μας τα φώτα και όλες αυτές τις προσδοκίες, που πετάνε πάνω μας».

USA Gymnastics confirms that Simone Biles will not participate in Thursday's women's all-around final to focus on her mental health. "Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many," the governing body said. @USAgym | @TeamUSA

All my support to @Simone_Biles. Mental health is a key component of our health, and it MUST be a priority always. We need the sports world to focus on emotional and mental well-being a lot more.



Thank you for using your platform, you are a true champion! #MentalHealth pic.twitter.com/4Ym3E9VAEf