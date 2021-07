H Μπάιλς αποσύρθηκε και από το σύνθετο ατομικό

Σοκ για τις ΗΠΑ καθώς η Σιμόν Μπάιλς δεν θα αγωνιστεί ούτε στο σύνθετο ατομικό.

Η κορυφαία – κατά πολλούς- αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η Σιμόν Μπάιλς, αποσύρθηκε και από το σύνθετο ατομικό των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Μπάιλς δεν συμμετείχε στο ομαδικό για λόγους «ιατρικούς λόγους» και σήμερα αποφασίστηκε πως δεν θα είναι παρούσα ούτε στο σύνθετο ατομικό. Χθες η απουσία της κόστισε το χρυσό στις ΗΠΑ, αλλά τώρα η ίδια θα χάσει την ευκαιρία για ένα μετάλλιο καθώς θέλει να συγκεντρωθεί στην ψυχική της υγεία, όπως έχει τουλάχιστον αναφέρει.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o