Ολυμπιακοί Αγώνες: Τραυματίστηκε η Σιμόν Μπάιλς, αποσύρθηκε από τον τελικό του ομαδικού της ενόργανης!

Ένα λάθος στην προσπάθεια της Σιμόν Μπάιλς έφερε μία άτσαλη προσγείωση και προκάλεσε τον τραυματισμό της. Αποσύρθηκε από τη συνέχεια του αγωνίσματος της ενόργανης.

Η Σιμόν Μπάιλς τραυματίστηκε και αποχώρησε από τη συνέχεια του τελικού του αγωνίσματος του μικτού στην ενόργανη γυμναστική στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Σε μία προσπάθεια της στο άλμα, η χρυσή Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε με άτσαλο τρόπο, ίσως για πρώτη φορά στην καριέρα της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αποχώρησε για τα αποδυτήρια, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι δεν θα αγωνιστεί στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η ομάδα των ΗΠΑ περιμένει να διαπιστώσει το μέγεθος και τη σοβαρότητα του τραυματισμού, καθώς η 24χρονη Μπάιλς έχει να αγωνιστεί και στα ατομικά.

