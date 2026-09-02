Μεσογειακοί Αγώνες: Xρυσό ο Τανταλίδης, ασημένιο η Μεσίρη στον Τάραντα
Δύο μετάλλια ήταν ο απολογισμός για την εθνική ομάδα ενόργανης γυμναστικής το πρωινό της Τρίτης (2/9) στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα της νότιας Ιταλίας.
Ο Αντώνης Τσαταλίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους, ο 29χρονος γυμναστής βαθμολογήθηκε με 13.700β. (5.200 βαθμός δυσκολίας, 8.500 εκτέλεση) και πήρε την πρώτη θέση, μπροστά από τους Ιταλούς, Ιβάν Μπρουνέλο (13.600) και Νικολό Βανούκι (13.600).
Αμέσως μετά ήταν η σειρά για την Αθανασία Μεσίρη να ανέβει στο βάθρο των Μεσογειακών Αγώνων, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα.
Η 18χρονη γυμνάστρια βαθμολογήθηκε με 13.500β. και πήρε τη 2η θέση, με την Ιταλίδα, Μπενεντέτα Γκάβα να κατακτά το χρυσό (13.765) και τη Σλοβένα, Τέγια Μπέλακ το χάλκινο μετάλλιο (13.400). Η Μεσίρη το βράδυ της Τετάρτης (2/9, 20:15) θα πάρει μέρος στον τελικό στις ασκήσεις εδάφους.
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