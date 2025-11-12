Πετρούνιας-Μιλλούση: «Παιδιά πέταξαν κοτρώνες στον κήπο μας, θα μπορούσα να έχω πάει στο νοσοκομείο» (vid)

Η Βάσω Μιλλούση μέσω των social media της, κατήγγειλε περιστατικό με παιδιά που πέταξαν πέτρες στον κήπο του σπιτιού της. Με την ίδια να αναρωτιέται για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν την πετύχαινε κάποια ή αν έπαιζαν έξω τα παιδιά της.

Η Βάσω Μιλλούση, προέβη σε καταγγελία μέσω των social media της, ύστερα από επίθεση που έγινε στο σπίτι της από παιδιά. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια, παιδιά πέταξαν κοτρώνες στον κήπο του σπιτιού τους, με την ίδια να αναρωτιέται τι θα είχε συμβεί αν την πετύχαινε κάποια ή ακόμα αν έπαιζαν τα παιδιά της στον κήπο.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο και είμαστε πολύ κοντά. Και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο - δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα - πετούσαν στον κήπο μας, κοτρώνες τεράστιες. Κι όταν άρχισα να φωνάζω, πέταξαν άλλες τέσσερις.

Και αναρωιτέμαι: "Αν με είχε χτυπήσει μία απ' αυτές; Γιατί αν με χτυπούσε και μικρότερη να ήταν, θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;

Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Ναι, καταλαβαίνω, είσαι μικρός. Μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες... Υπάρχει, παιδιά είναι... Πετρες; Κοτρώνες τεράστιες. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου; Ήξεραν ότι θα μπορούσαν να χτυπήσουν άνθρωπο; Προφανώς. Του ένοιξε; Ούτε λίγο. Αναρωτιέμαι... », ανέφερε η Βασιλική Μιλλούση στο video που ανέβασε.



