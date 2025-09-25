Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (25/9) ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη και πρωτοπόρος στον αγώνα για την ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο

Η ελληνική γυμναστική θρηνεί την απώλεια του (25/9)Θανάση Καπνίδη, προπονητή που καθόρισε την πορεία της ενόργανης στην Ελλάδα. Ο Καπνίδης ήταν ο άνθρωπος που καθοδήγησε τον Ιωάννη Μελισσανίδη στα πρώτα του μεγάλα διεθνή μετάλλια και στο χρυσό Ολυμπιακό στην Ατλάντα το 1996.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Καπνίδης υπήρξε προπονητής και του Δημοσθένη Ταμπάκου, ενώ διετέλεσε εθνικός τεχνικός στις ομάδες ανδρών και γυναικών (1997-2000). Επίσης, είχε αναλάβει την προεδρία της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της νέας γενιάς γυμναστών.

Η προσφορά του στα οργανωτικά δρώμενα της ελληνικής γυμναστικής υπήρξε καθοριστική. Ήταν αυτό που δημιούργησε την ομοσπονδία ανεξάρτητης Ελληνικής Γυμναστικής τη δεκαετία του ’90 και στήριξε τον Θανάση Βασιλειάδη στην προσπάθεια ανανέωσης της Ομοσπονδίας το 2007.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπηρέτησε ως πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006-2007) και ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. έως το 2012, φτάνοντας στη θέση του Α’ αντιπροέδρου.