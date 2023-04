Μία πτώση στην αρχή του προγράμματός της, στέρησε από την Βασιλική Μιλλούση μία καλύτερη βαθμολογία στην δοκό ισορροπίας.

Μετά από 4,5 χρόνια η Βασιλική Μιλλούση αγωνίστηκε πάλι και μάλιστα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής στην Αττάλεια.

Η επιστροφή της ωστόσο δεν ήταν αυτή που θα επιθυμούσε, καθώς πήρε χαμηλή βαθμολογία (11.900) εξαιτίας μίας πτώσης που είχε στην αρχή του προγράμματος.Σε γενικές γραμμές ήταν αξιοπρεπής η παρουσία της και αν είχε αποφύγει την πτώση θα είχε καλύτερη βαθμολογία.

11.900 for Vasiliki Millousi on beam in qualifications today!

Even with a fall, that's only 0.3 points behind the leading score so far at #Antalya2023

And the elegance... #artistic #gymnastics pic.twitter.com/KLxepIZeM8