Ο Ρώσος Ιβάν Κούλιακ εξήγησε τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να υπάρχει στα ρούχα το γράμμα «Ζ», τονίζοντας πως αν του δινόταν ξανά η ευκαιρία δεν θα άλλαζε την απόφασή του.

Ο Ιβάν Κούλιακ φρόντισε να κλέψει την παράσταση στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου γυμναστικής στην Ντόχα κι αυτό διότι αγωνίστηκε επέλεξε στα ρούχα του να υπάρχει το γράμμα «Ζ».

Το «Ζ» βρίσκεται σε πολλά στρατιωτικά ρωσικά οχήματα που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία και φαίνεται να σημαίνει ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και το «Ζ» μέσα σε τετράγωνο, ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας από την Κριμαία.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) επιβεβαίωσε ότι διερευνά το περιστατικό αναφέροντας σε δήλωση ότι: «Θα ζητήσει από το Gymnastics Ethics Foundation να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Ιβάν Κούλιακ μετά τη συγκλονιστική συμπεριφορά του»

Από την πλευρά του πάντως ο 20χρονος Ρώσος γυμναστής μιλώντας στο «Russia Today», δήλωσε πως αν του δινόταν ξανά η ευκαιρία δεν θα άλλαζε την απόφασή του, τονίζοντας πως το «Ζ» συμβολίζει την ειρήνη και τη νίκη.

«Το είδα στον στρατό μας και κοίταξα τι σημαίνει αυτό το σύμβολο. Αποδείχθηκε ότι είναι "για τη νίκη" και "για την ειρήνη". Ήθελα απλώς να δείξω τη θέση μου. Ως αθλητής, θα παλεύω πάντα για τη νίκη και θα παίζω για την ειρήνη. Αν μου δινόταν ξανά η ευκαιρία δεν θα άλλαζα την απόφασή μου».

