Ιστορική απόφαση της FIFA: Υποχρεωτικά δύο γυναίκες προπονήτριες στους πάγκους των εθνικών ομάδων

Η FIFA προχώρησε σε μια ριζοσπαστική απόφαση που αναμένεται να αλλάξει το ποδόσφαιρο γυναικών. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της παγκόσμιας ομοσπονδίας, που εγκρίθηκαν πρόσφατα, κάθε εθνική ομάδα που συμμετέχει στις διοργανώσεις της θα είναι πλέον υποχρεωμένη να έχει τουλάχιστον δύο γυναίκες στο τεχνικό της επιτελείο της. Η μία εξ αυτών θα πρέπει να είναι είτε πρώτη προπονήτρια είτε βοηθός προπονητή.

Η στρατηγική αυτή θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20 στην Πολωνία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ θα αποτελέσει απαράβατο όρο και για το Μουντιάλ Γυναικών που θα διεξαχθεί το 2027 στη Βραζιλία. Επιπλέον, θα ισχύει και το Champions Cup, αλλά και για το Μουντιάλ Συλλόγων Γυναικών.

Όπως υπογράμμισε η FIFA, η ανάγκη για την παρέμβαση αυτή προέκυψε από μερικά ανησυχητικά στατιστικά τα τελευταία χρόνια. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2023, μόλις οι 12 από τις 32 ομάδες είχαν γυναίκα προπονήτρια, ενώ έξι από τις χώρες που συμμετείχαν δεν διέθεταν ούτε μια γυναίκα στο τεχνικό επιτελείο τους!

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει εγείρει διάφορα ερωτήματα. Το κύριο θέμα που τίθεται τώρα είναι το αν αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει όντως το ποδόσφαιρο γυναικών, ή οι ομοσπονδίες θα διορίζουν γυναίκες απλώς για να καλύψουν τα κριτήρια συμμετοχής χωρίς να τους δίνουν ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Η FIFA, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η νεά αυτή ρύθμιση θα συνοδεύεται και από προγράμματα επιμόρφωσης, έχοντας ήδη στηρίξει εκατοντάδες προπονήτριες μέσω υποτροφιών από το 2021.