Χέμπα Σαάντιε: Η Παλαιστίνια διαιτήτρια του Women’s Asian Cup και το ηχηρό μήνυμά της

Η Χέμπα Σαάντιε ορίστηκε ως βοηθός διαιτητή για τον μεγάλο τελικό του Women’s Asian Cup του 2026 ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία, σε μια κίνηση που φέρει βαθιά συμβολική σημασία.

Η 36χρονη διαιτήτρια, γεννημένη σε προσφυγικό καταυλισμό στη Συρία από Παλαιστίνιους γονείς, ξεκίνησε την καριέρα της σπουδάζοντας φυσική αγωγή και κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες διαιτήτριες στην Ασία.

Το 2023 έγραψε ιστορία ως η πρώτη Παλαιστίνια ρέφερι (ανεξαρτήτως φύλου) που συμμετείχε σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες γυναίκες της Μέσης Ανατολής ώστε να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της διαιτησίας.

Heba Saadieh set to become the first Palestinian and hijabi referee at the World Cup.



The 34-year-old was introduced to officiating during her time at university and is set to make history at the 2023 Women's World Cup. July 24, 2023

Με σπουδές σε αντίστοιχα προγράμματα στη Μαλαισία και τη Σουηδία, έγινε διεθνής το 2016 και μέχρι σήμερα εμπνέει κορίτσια από την Ασία ώστε να συνεχίζουν να κυνηγούν τα όνειρά τους και να επενδύουν στη μόρφωσή τους παρά τις αντιξοότητες που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο «AFC», η ίδια είχε μιλήσει για την ευθύνη που νιώθει ότι φέρει απέναντι στις νέες γενιές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πολλές γυναίκες από την Παλαιστίνη έχουν καταφέρει να κάνουν σπουδαία πράγματα, αλλά στη διαιτησία ήμουν η πρώτη. Αυτό με γεμίζει υπερηφάνεια και μου δίνει ένα αίσθημα ευθύνης για να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου με αυθεντικότητα. Μερικές φορές το να βρίσκεσαι υπό πίεση είναι καλό, καθώς σε βοηθά να συνεχίσεις να εργάζεσαι σκληρά. Μέσα από τη δουλειά μου, επιθυμώ να εμπνεύσω τις νέες γυναίκες, όχι μόνο στη χώρα μου αλλά και γενικότερα στην περιοχή μου, και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν το μονοπάτι μου».