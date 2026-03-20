Η απίστευτη ιστορία της Οξάνα Μάστερς: Από τα φρικτά χρόνια στα ορφανοτροφεία της Ουκρανίας, στην κορυφή του κόσμου

Η ιστορία της Παραολυμπιονίκη Οξάνα Μάστερς είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές διαδρομές στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Γεννημένη στην Ουκρανία το 1989, τρία χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, ήρθε στον κόσμο έχοντας σοβαρές αναπηρίες λόγω της ραδιενέργειας. Είχε διαφορετικό αριθμό δακτύλων στα χέρια, τα πόδια της δεν είχαν αναπτυχθεί σωστά, ενώ παρουσίαζε προβλήματα και στη λειτουργία των εσωτερικών της οργάνων. Οι βιολογικοί της γονείς την εγκατέλειψαν κι έτσι πέρασε τα πρώτα επτά χρόνια της ζωής της σε τρία διαφορετικά ορφανοτροφεία της Ουκρανίας.

Οι αναμνήσεις της από εκείνη την περίοδο είναι εφιαλτικές. Τα ορφανοτροφεία εκείνης της εποχής δεν ήταν απλώς χώροι όπου τα παιδιά στερούνταν βασικά αγαθά, αλλά φρικτά μέρη όπου η κακοποίησή τους ήταν καθημερινότητα. Η ίδια έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο Guardian ότι υπέστη εκει σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες, με το κρύο και την πείνα να είναι μόνιμα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, οι χώροι αυτοί προσφέρονταν για παράνομες δραστηριότητες, αφήνοντας τα παιδιά απροστάτευτα απέναντι σε κάθε είδους εκμετάλλευση και κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα. Η Οξάνα εκει μέσα έμαθε να κάνει υπομονή και να καταστέλλει τα συναισθήματά της προκειμένου να επιβιώσει, περιμένοντας απλώς τους ανθρώπους που θα την έσωζαν.

Η Γκέι Μάστερς, μια Αμερικανίδα ακαδημαϊκος, θα ήταν ο σωτήρας που μερίμενε όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνη που της έδωσε όλα τα εφόδια προκειμένου να κυνηγήσει τα όνειρά της. Μετά από μια διετή γραφειοκρατική μάχη κατάφερε τελικά να την υιοθετήσει στα 10 της χρόνια και να τη μεταφέρει στις ΗΠΑ. Εκεί, η Οξάνα υποβλήθηκε σε πολυάριθμα χειρουργεία που τελικά οδήγησαν στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της.

Ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό στα 13 της χρόνια κάνοντας κωπηλασία. Η αθλητική της εξέλιξη υπήρξε φαινομενική στη συνέχεια. Πέρασε στην ποδηλασία χεριών, ενώ μετά δοκίμασε το σκι αντοχής και το διάθλο.

Φέτος, στους Παραολυμπιακούς Xειμερινούς Αγώνες στο Μιλάνο-Κορτίνα, η 36χρονη αθλήτρια έγραψε και πάλι ιστορία παρά τους πρόσφατους τραυματισμούς στα χέρια της. Με τη νίκη της στο σπριντ του παρα-διάθλου πήρε το χρυσό μετάλλιο, το 20ο σε όλη την καριέρα της κι ανέβηκε για ακόμα μια φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Έχει δηλώσει επανειλημμένα πως δεν επιδιώκει να είναι μόνο μια πρωταθλήτρια με 20 μετάλλια σε θερινούς και χειμερινούς αγώνες, αλλά και η φωνή για όλα τα παιδιά που ακόμα και σήμερα υποφέρουν στα ιδρύματα.