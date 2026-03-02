Έβελυν Μητροπούλου: Ακατέργαστο διαμάντι στα χέρια του Πομάσκι

Πολλοί λένε πως ό,τι πιάνει στα χέρια του ο Γιώργος Πομάσκι γίνεται... χρυσός. Κάπως έτσι συνέβη και με τη νεαρή Έβελυν Μητροπούλου στο μήκος, η οποία από τον Σεπτέμβριο του 2025 προπονείται υπό τις οδηγίες του πολύπειρου Πομάσκι και στο πλάι του κορυφαίου Έλληνα μηκίστα, Μίλτου Τεντόγλου.

Αδιαμφισβήτητα, λοιπόν, μία από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Παιανία πραγματοποίησε η μόλις 18 ετών Έβελυν Μητροπούλου. Η αθλήτρια δεν κατέκτησε απλώς τον πρώτο της πανελλήνιο τίτλο στην κατηγορία των γυναικών, αλλά το έκανε με έναν τρόπο που δείχνει ότι το μέλλον της ανήκει.

Η Μητροπούλου ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας ήδη δείξει τη δυναμική της από τις 14 Φλεβάρη, όταν με 6.25μ είχε βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 (το οποίο ήταν 6.21μ από τον Ιανουάριο). Στον τελικό της Παιανίας, η Μητροπούλου έδειξε τις «συνήθειες» που έχει πάρει από τον δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη, Μίλτο Τεντόγλου, με τον οποίο προπονούνται μαζί και έτσι άφησε το καλύτερο για το τέλος.

Αφού ισοφάρισε το ρεκόρ της (6.25μ) στην τρίτη προσπάθεια, είδε τη Ναταλία Μπέση να προηγείται με 6.36μ. Ωστόσο, στην έκτη και τελευταία της προσπάθεια, η Μητροπούλου έκανε ένα εξαιρετικό άλμα στα 6.45μ σημειώνοντας ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 (καθώς πριν το πιάσει στα χέρια της φέτος το ρεκόρ ήταν 6.20μ) και έτσι πήρε τη νίκη με ανατροπή.

Η Μπέση προσπάθησε να απαντήσει στο τελευταίο άλμα, κάνοντας τελικά νέο ατομικό ρεκόρ με 6.42μ ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Νικολία Ποϊραζίδη που έκανε επίσης νέο ατομικό ρεκόρ στα 6.31μ.

«Μπορώ να πάω παραπέρα, ο Πομάσκι με πιστεύει»

Στις δηλώσεις της στο Gazzetta Women μετά τη νίκη της, η Έβελυν Μητροπούλου δεν έκρυψε την ικανοποίησή της, αλλά και τις υψηλές προσδοκίες της: «Είμαι πολύ χαρούμενη, πιστεύω στον εαυτό μου και πιστεύω ότι μπορώ να πάω ακόμα παραπέρα. Η επίδοση αυτή είναι σίγουρα στις κορυφαίες παγκοσμίως για φέτος στην κατηγορία Κ20. Ο στόχος μου είναι να παραμείνω εκεί, να είμαι στο Νο1».

Η νεαρή άλτρια στάθηκε ιδιαίτερα στο περιβάλλον της προπόνησής της υπό τις οδηγίες του Γιώργου Πομάσκι: «Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το γκρουπ. Η προπόνηση είναι παραπάνω ποιοτική από ό,τι ποσοτική. Και ο Μίλτος (Τεντόγλου) και η Σπυριδούλα (Καρύδη) και όλοι με βοηθάνε πολύ, έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα. Ο Πομάσκι είναι top. Χάρηκε πολύ με το ρεκόρ, αλλά πιστεύω ότι με βλέπει για παραπάνω, βλέπει παραπέρα».

Όσο για τη συνέχεια της σεζόν, η Μητροπούλου δείχνει έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της: «Η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό, ο στόχος αλλάζει. Στοχεύαμε στο 6.30μ αλλά δείχνω ότι έχω παραπάνω να δώσω. Θέλω να πάω στο Όρεγκον, στο Παγκόσμιο Κ20, με την ελπίδα ότι μπορώ να πάρω ένα μετάλλιο. Είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος αυτός».