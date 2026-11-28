Λίγες ημέρες μετά τα όσα ειπώθηκαν στο Λας Βέγκας, ο Τζορτζ Ράσελ απάντησε στη λεκτική επίθεση του Μαξ Φερστάπεν, ενώ δεν πήρε πίσω τις αρχικές του δηλώσεις.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τζορτζ Ράσελ και τον Μαξ Φερστάπεν συνεχίστηκε στο περιθώριο του Grand Prix Κατάρ, με τον Βρετανό να απαντά για πρώτη φορά στις ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις του αντιπάλου του μετά τον αγώνα του Λας Βέγκας. Παρότι διατήρησε τη θέση του για όσα συνέβησαν στις ελεύθερες δοκιμές, ο οδηγός της Mercedes επέλεξε να μην κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση, αναγνωρίζοντας παράλληλα το δικό του λάθος στον αγώνα.

Η μεταξύ τους διαμάχη αναζωπυρώθηκε το προηγούμενο Σάββατο, όταν ο Φερστάπεν προσπέρασε τον Ράσελ στην πίσω ευθεία κατά τη διάρκεια του FP3, επηρεάζοντας την προετοιμασία του Βρετανού για τον γρήγορο γύρο του. Ο Ράσελ κατηγόρησε τότε τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή για την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του, τονίζοντας πως κάποιος πρέπει επιτέλους να του αντισταθεί.

Η απάντηση του Φερστάπεν ήρθε μετά τη νίκη του στο Grand Prix, όταν ο Ράσελ κατέληξε στις μπαριέρες προσπαθώντας να προσπεράσει τον teammate του, Κίμι Αντονέλι. Ο Ολλανδός δήλωσε ότι ο αντίπαλός του βρίσκεται «πολύ κάτω από το επίπεδό μου», ενώ χαρακτήρισε το ατύχημα ως αποτέλεσμα του κάρμα.

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Η απάντηση χωρίς διάθεση υποχώρησης

Στη συνέντευξη Τύπου στο Κατάρ, ο Ράσελ αντιμετώπισε τις δηλώσεις του Φερστάπεν με χιούμορ, χωρίς όμως να ανακαλέσει όσα είχε υποστηρίξει.

«Βρήκα αρκετά διασκεδαστικά ορισμένα από τα σχόλιά του μετά τον αγώνα. Στο τέλος της ημέρας έκανε έναν εκπληκτικό αγώνα και νίκησε, οπότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει», ανέφερε αρχικά.

Ο Βρετανός ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί δικαιολογημένη την αντίδρασή του στις ελεύθερες δοκιμές, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο αντίπαλός του είχε τον τελευταίο λόγο στην πίστα: «Επιμένω σε όσα είπα μετά τις δοκιμές, αλλά εκείνος ήταν που βγήκε και κέρδισε τον αγώνα. Εγώ δεν τα κατάφερα. Είμαι βέβαιος ότι γέλασε αρκετά με αυτό».

Η αυτοκριτική για το ατύχημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παραδοχή του Ράσελ για το λάθος που του στέρησε ένα πιθανό βάθρο στο Λας Βέγκας. Ο οδηγός της Mercedes εξήγησε ότι στους τελευταίους αγώνες της χρονιάς έχει υιοθετήσει μια πιο επιθετική προσέγγιση, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερα ρίσκα στην προσπάθειά του να πετύχει μία ακόμη νίκη.

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο παίρνω μάλλον μεγαλύτερα ρίσκα από όσα πρέπει. Θέλω να πετύχω μεγάλα αποτελέσματα πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Αν ήταν ο πρώτος αγώνας της χρονιάς, δεν θα επιχειρούσα ποτέ αυτή την κίνηση με δύο αγώνες να απομένουν», παραδέχθηκε.

Ο Ράσελ ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το ατύχημα, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή του δεν συνδεόταν με εκνευρισμό απέναντι στον Φερστάπεν. Παρά τις διαδοχικές αντιπαραθέσεις τους, ο Ράσελ υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η προσωπική κόντρα. Μάλιστα, αναγνώρισε πως η ειλικρίνεια με την οποία τοποθετείται δημόσια ενδέχεται να έχει λειτουργήσει εναντίον του.

«Ίσως είμαι υπερβολικά ανοιχτός και ειλικρινής όταν μιλάω στα μέσα ενημέρωσης. Μερικές φορές ξεχνάς ότι δεν μιλάς σε έναν άνθρωπο, αλλά σε εκατομμύρια τηλεθεατές», εξήγησε.

Κλείνοντας, θέλησε να διαχωρίσει τον σεβασμό του για τις αγωνιστικές ικανότητες του Φερστάπεν από τις προσωπικές τους διαφωνίες: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός εκτός πίστας. Εκεί θέλω να δίνω τις μάχες μου. Σέβομαι απεριόριστα τον Μαξ για το ταλέντο του στην οδήγηση και για όλα όσα έχει πετύχει. Δεν επιδιώκω να έχω κακές σχέσεις με άλλους ανθρώπους».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.